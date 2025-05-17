- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 069 (60.66%)
Loss Trade:
693 (39.33%)
Best Trade:
423.00 BRL
Worst Trade:
-337.00 BRL
Profitto lordo:
38 386.79 BRL (226 666 pips)
Perdita lorda:
-33 285.30 BRL (167 936 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (639.06 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
884.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 021 (57.95%)
Short Trade:
741 (42.05%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.90 BRL
Profitto medio:
35.91 BRL
Perdita media:
-48.03 BRL
Massime perdite consecutive:
18 (-133.03 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 031.00 BRL (15)
Crescita mensile:
27.31%
Previsione annuale:
331.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
795.34 BRL
Massimale:
3 571.92 BRL (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.59% (3 568.92 BRL)
Per equità:
17.08% (2 573.05 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|508
|WINM25
|342
|WINQ25
|280
|WINV24
|239
|WINJ25
|109
|GOLL4F
|36
|MOVI3F
|18
|ENGI3F
|11
|MRFG3F
|10
|LREN3F
|10
|MDIA3F
|10
|JBSS3F
|9
|AZUL4F
|8
|DIRR3F
|8
|ABEV3F
|8
|USIM5F
|7
|TOTS3F
|7
|MGLU3F
|7
|GGBR4F
|6
|CPLE3F
|6
|MULT3F
|6
|BRFS3F
|6
|BBAS3F
|6
|ITSA4F
|6
|ENEV3F
|6
|RADL3F
|6
|EQTL3F
|5
|PRIO3F
|5
|ELET3F
|5
|SBSP3F
|5
|RENT3F
|5
|CMIG4F
|5
|BBDC4F
|5
|CCRO3F
|4
|BRKM5F
|4
|BPAC11F
|4
|SANB11F
|4
|NTCO3F
|4
|B3SA3F
|4
|WEGE3F
|3
|ITUB4F
|3
|ALUP11F
|3
|VIVT3F
|3
|VALE3F
|3
|EGIE3F
|3
|KLBN11F
|2
|RAIL3F
|2
|WINQ24
|1
|PETR4F
|1
|SMTO3F
|1
|TAEE11F
|1
|PETR3F
|1
|ISAE4F
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|1.3K
|WINM25
|877
|WINQ25
|-566
|WINV24
|-681
|WINJ25
|306
|GOLL4F
|81
|MOVI3F
|80
|ENGI3F
|23
|MRFG3F
|46
|LREN3F
|36
|MDIA3F
|34
|JBSS3F
|43
|AZUL4F
|38
|DIRR3F
|30
|ABEV3F
|-2
|USIM5F
|25
|TOTS3F
|30
|MGLU3F
|32
|GGBR4F
|14
|CPLE3F
|24
|MULT3F
|13
|BRFS3F
|29
|BBAS3F
|14
|ITSA4F
|15
|ENEV3F
|21
|RADL3F
|34
|EQTL3F
|21
|PRIO3F
|24
|ELET3F
|18
|SBSP3F
|23
|RENT3F
|22
|CMIG4F
|19
|BBDC4F
|21
|CCRO3F
|20
|BRKM5F
|21
|BPAC11F
|17
|SANB11F
|7
|NTCO3F
|19
|B3SA3F
|18
|WEGE3F
|15
|ITUB4F
|12
|ALUP11F
|9
|VIVT3F
|16
|VALE3F
|10
|EGIE3F
|8
|KLBN11F
|12
|RAIL3F
|8
|WINQ24
|0
|PETR4F
|6
|SMTO3F
|3
|TAEE11F
|1
|PETR3F
|0
|ISAE4F
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|15K
|WINM25
|9.9K
|WINQ25
|-6.4K
|WINV24
|-7.7K
|WINJ25
|3.5K
|GOLL4F
|337
|MOVI3F
|1K
|ENGI3F
|1.1K
|MRFG3F
|1.4K
|LREN3F
|968
|MDIA3F
|1.8K
|JBSS3F
|3.1K
|AZUL4F
|470
|DIRR3F
|2.1K
|ABEV3F
|-408
|USIM5F
|403
|TOTS3F
|2.2K
|MGLU3F
|496
|GGBR4F
|240
|CPLE3F
|488
|MULT3F
|1.2K
|BRFS3F
|1.3K
|BBAS3F
|1.3K
|ITSA4F
|495
|ENEV3F
|614
|RADL3F
|981
|EQTL3F
|1.3K
|PRIO3F
|2K
|ELET3F
|1.8K
|SBSP3F
|4.5K
|RENT3F
|1.9K
|CMIG4F
|341
|BBDC4F
|604
|CCRO3F
|461
|BRKM5F
|635
|BPAC11F
|1.3K
|SANB11F
|348
|NTCO3F
|437
|B3SA3F
|393
|WEGE3F
|1.5K
|ITUB4F
|828
|ALUP11F
|498
|VIVT3F
|1K
|VALE3F
|1.2K
|EGIE3F
|872
|KLBN11F
|380
|RAIL3F
|341
|WINQ24
|5
|PETR4F
|342
|SMTO3F
|255
|TAEE11F
|79
|PETR3F
|0
|ISAE4F
|-62
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +423.00 BRL
Worst Trade: -337 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +639.06 BRL
Massima perdita consecutiva: -133.03 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
