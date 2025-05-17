SegnaliSezioni
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

BUY AND GAIN SNAKES TA

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 37%
Rico-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 069 (60.66%)
Loss Trade:
693 (39.33%)
Best Trade:
423.00 BRL
Worst Trade:
-337.00 BRL
Profitto lordo:
38 386.79 BRL (226 666 pips)
Perdita lorda:
-33 285.30 BRL (167 936 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (639.06 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
884.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 021 (57.95%)
Short Trade:
741 (42.05%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.90 BRL
Profitto medio:
35.91 BRL
Perdita media:
-48.03 BRL
Massime perdite consecutive:
18 (-133.03 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 031.00 BRL (15)
Crescita mensile:
27.31%
Previsione annuale:
331.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
795.34 BRL
Massimale:
3 571.92 BRL (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.59% (3 568.92 BRL)
Per equità:
17.08% (2 573.05 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 508
WINM25 342
WINQ25 280
WINV24 239
WINJ25 109
GOLL4F 36
MOVI3F 18
ENGI3F 11
MRFG3F 10
LREN3F 10
MDIA3F 10
JBSS3F 9
AZUL4F 8
DIRR3F 8
ABEV3F 8
USIM5F 7
TOTS3F 7
MGLU3F 7
GGBR4F 6
CPLE3F 6
MULT3F 6
BRFS3F 6
BBAS3F 6
ITSA4F 6
ENEV3F 6
RADL3F 6
EQTL3F 5
PRIO3F 5
ELET3F 5
SBSP3F 5
RENT3F 5
CMIG4F 5
BBDC4F 5
CCRO3F 4
BRKM5F 4
BPAC11F 4
SANB11F 4
NTCO3F 4
B3SA3F 4
WEGE3F 3
ITUB4F 3
ALUP11F 3
VIVT3F 3
VALE3F 3
EGIE3F 3
KLBN11F 2
RAIL3F 2
WINQ24 1
PETR4F 1
SMTO3F 1
TAEE11F 1
PETR3F 1
ISAE4F 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 1.3K
WINM25 877
WINQ25 -566
WINV24 -681
WINJ25 306
GOLL4F 81
MOVI3F 80
ENGI3F 23
MRFG3F 46
LREN3F 36
MDIA3F 34
JBSS3F 43
AZUL4F 38
DIRR3F 30
ABEV3F -2
USIM5F 25
TOTS3F 30
MGLU3F 32
GGBR4F 14
CPLE3F 24
MULT3F 13
BRFS3F 29
BBAS3F 14
ITSA4F 15
ENEV3F 21
RADL3F 34
EQTL3F 21
PRIO3F 24
ELET3F 18
SBSP3F 23
RENT3F 22
CMIG4F 19
BBDC4F 21
CCRO3F 20
BRKM5F 21
BPAC11F 17
SANB11F 7
NTCO3F 19
B3SA3F 18
WEGE3F 15
ITUB4F 12
ALUP11F 9
VIVT3F 16
VALE3F 10
EGIE3F 8
KLBN11F 12
RAIL3F 8
WINQ24 0
PETR4F 6
SMTO3F 3
TAEE11F 1
PETR3F 0
ISAE4F -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 15K
WINM25 9.9K
WINQ25 -6.4K
WINV24 -7.7K
WINJ25 3.5K
GOLL4F 337
MOVI3F 1K
ENGI3F 1.1K
MRFG3F 1.4K
LREN3F 968
MDIA3F 1.8K
JBSS3F 3.1K
AZUL4F 470
DIRR3F 2.1K
ABEV3F -408
USIM5F 403
TOTS3F 2.2K
MGLU3F 496
GGBR4F 240
CPLE3F 488
MULT3F 1.2K
BRFS3F 1.3K
BBAS3F 1.3K
ITSA4F 495
ENEV3F 614
RADL3F 981
EQTL3F 1.3K
PRIO3F 2K
ELET3F 1.8K
SBSP3F 4.5K
RENT3F 1.9K
CMIG4F 341
BBDC4F 604
CCRO3F 461
BRKM5F 635
BPAC11F 1.3K
SANB11F 348
NTCO3F 437
B3SA3F 393
WEGE3F 1.5K
ITUB4F 828
ALUP11F 498
VIVT3F 1K
VALE3F 1.2K
EGIE3F 872
KLBN11F 380
RAIL3F 341
WINQ24 5
PETR4F 342
SMTO3F 255
TAEE11F 79
PETR3F 0
ISAE4F -62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +423.00 BRL
Worst Trade: -337 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +639.06 BRL
Massima perdita consecutiva: -133.03 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

