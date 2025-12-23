SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 120
Bénéfice trades:
574 (51.25%)
Perte trades:
546 (48.75%)
Meilleure transaction:
824.00 BRL
Pire transaction:
-549.00 BRL
Bénéfice brut:
35 804.42 BRL (42 310 460 pips)
Perte brute:
-38 084.64 BRL (1 547 567 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (944.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 281.40 BRL (12)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.67%
Charge de dépôt maximale:
24.74%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
517 (46.16%)
Courts trades:
603 (53.84%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-2.04 BRL
Bénéfice moyen:
62.38 BRL
Perte moyenne:
-69.75 BRL
Pertes consécutives maximales:
17 (-347.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 990.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
-33.47%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 298.22 BRL
Maximal:
3 728.22 BRL (57.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.83% (3 728.22 BRL)
Par fonds propres:
4.65% (142.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 41
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.4K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -10K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +824.00 BRL
Pire transaction: -549 BRL
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +944.00 BRL
Perte consécutive maximale: -347.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
Aucun avis
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
