Trades:
1 120
Bénéfice trades:
574 (51.25%)
Perte trades:
546 (48.75%)
Meilleure transaction:
824.00 BRL
Pire transaction:
-549.00 BRL
Bénéfice brut:
35 804.42 BRL (42 310 460 pips)
Perte brute:
-38 084.64 BRL (1 547 567 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (944.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 281.40 BRL (12)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.67%
Charge de dépôt maximale:
24.74%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
517 (46.16%)
Courts trades:
603 (53.84%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-2.04 BRL
Bénéfice moyen:
62.38 BRL
Perte moyenne:
-69.75 BRL
Pertes consécutives maximales:
17 (-347.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 990.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
-33.47%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 298.22 BRL
Maximal:
3 728.22 BRL (57.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.83% (3 728.22 BRL)
Par fonds propres:
4.65% (142.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|41
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.4K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-10K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
Aucun avis
