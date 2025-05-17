- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 762
Kârla kapanan işlemler:
1 069 (60.66%)
Zararla kapanan işlemler:
693 (39.33%)
En iyi işlem:
423.00 BRL
En kötü işlem:
-337.00 BRL
Brüt kâr:
38 386.79 BRL (226 666 pips)
Brüt zarar:
-33 285.30 BRL (167 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (639.06 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
884.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 021 (57.95%)
Satış işlemleri:
741 (42.05%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.90 BRL
Ortalama kâr:
35.91 BRL
Ortalama zarar:
-48.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-133.03 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 031.00 BRL (15)
Aylık büyüme:
27.31%
Yıllık tahmin:
331.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
795.34 BRL
Maksimum:
3 571.92 BRL (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.59% (3 568.92 BRL)
Varlığa göre:
17.08% (2 573.05 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|508
|WINM25
|342
|WINQ25
|280
|WINV24
|239
|WINJ25
|109
|GOLL4F
|36
|MOVI3F
|18
|ENGI3F
|11
|MRFG3F
|10
|LREN3F
|10
|MDIA3F
|10
|JBSS3F
|9
|AZUL4F
|8
|DIRR3F
|8
|ABEV3F
|8
|USIM5F
|7
|TOTS3F
|7
|MGLU3F
|7
|GGBR4F
|6
|CPLE3F
|6
|MULT3F
|6
|BRFS3F
|6
|BBAS3F
|6
|ITSA4F
|6
|ENEV3F
|6
|RADL3F
|6
|EQTL3F
|5
|PRIO3F
|5
|ELET3F
|5
|SBSP3F
|5
|RENT3F
|5
|CMIG4F
|5
|BBDC4F
|5
|CCRO3F
|4
|BRKM5F
|4
|BPAC11F
|4
|SANB11F
|4
|NTCO3F
|4
|B3SA3F
|4
|WEGE3F
|3
|ITUB4F
|3
|ALUP11F
|3
|VIVT3F
|3
|VALE3F
|3
|EGIE3F
|3
|KLBN11F
|2
|RAIL3F
|2
|WINQ24
|1
|PETR4F
|1
|SMTO3F
|1
|TAEE11F
|1
|PETR3F
|1
|ISAE4F
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|1.3K
|WINM25
|877
|WINQ25
|-566
|WINV24
|-681
|WINJ25
|306
|GOLL4F
|81
|MOVI3F
|80
|ENGI3F
|23
|MRFG3F
|46
|LREN3F
|36
|MDIA3F
|34
|JBSS3F
|43
|AZUL4F
|38
|DIRR3F
|30
|ABEV3F
|-2
|USIM5F
|25
|TOTS3F
|30
|MGLU3F
|32
|GGBR4F
|14
|CPLE3F
|24
|MULT3F
|13
|BRFS3F
|29
|BBAS3F
|14
|ITSA4F
|15
|ENEV3F
|21
|RADL3F
|34
|EQTL3F
|21
|PRIO3F
|24
|ELET3F
|18
|SBSP3F
|23
|RENT3F
|22
|CMIG4F
|19
|BBDC4F
|21
|CCRO3F
|20
|BRKM5F
|21
|BPAC11F
|17
|SANB11F
|7
|NTCO3F
|19
|B3SA3F
|18
|WEGE3F
|15
|ITUB4F
|12
|ALUP11F
|9
|VIVT3F
|16
|VALE3F
|10
|EGIE3F
|8
|KLBN11F
|12
|RAIL3F
|8
|WINQ24
|0
|PETR4F
|6
|SMTO3F
|3
|TAEE11F
|1
|PETR3F
|0
|ISAE4F
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|15K
|WINM25
|9.9K
|WINQ25
|-6.4K
|WINV24
|-7.7K
|WINJ25
|3.5K
|GOLL4F
|337
|MOVI3F
|1K
|ENGI3F
|1.1K
|MRFG3F
|1.4K
|LREN3F
|968
|MDIA3F
|1.8K
|JBSS3F
|3.1K
|AZUL4F
|470
|DIRR3F
|2.1K
|ABEV3F
|-408
|USIM5F
|403
|TOTS3F
|2.2K
|MGLU3F
|496
|GGBR4F
|240
|CPLE3F
|488
|MULT3F
|1.2K
|BRFS3F
|1.3K
|BBAS3F
|1.3K
|ITSA4F
|495
|ENEV3F
|614
|RADL3F
|981
|EQTL3F
|1.3K
|PRIO3F
|2K
|ELET3F
|1.8K
|SBSP3F
|4.5K
|RENT3F
|1.9K
|CMIG4F
|341
|BBDC4F
|604
|CCRO3F
|461
|BRKM5F
|635
|BPAC11F
|1.3K
|SANB11F
|348
|NTCO3F
|437
|B3SA3F
|393
|WEGE3F
|1.5K
|ITUB4F
|828
|ALUP11F
|498
|VIVT3F
|1K
|VALE3F
|1.2K
|EGIE3F
|872
|KLBN11F
|380
|RAIL3F
|341
|WINQ24
|5
|PETR4F
|342
|SMTO3F
|255
|TAEE11F
|79
|PETR3F
|0
|ISAE4F
|-62
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +423.00 BRL
En kötü işlem: -337 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +639.06 BRL
Maksimum ardışık zarar: -133.03 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
37%
0
0
USD
USD
17K
BRL
BRL
68
98%
1 762
60%
100%
1.15
2.90
BRL
BRL
21%
1:1