SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BUY AND GAIN SNAKES TA
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

BUY AND GAIN SNAKES TA

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 37%
Rico-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 762
Kârla kapanan işlemler:
1 069 (60.66%)
Zararla kapanan işlemler:
693 (39.33%)
En iyi işlem:
423.00 BRL
En kötü işlem:
-337.00 BRL
Brüt kâr:
38 386.79 BRL (226 666 pips)
Brüt zarar:
-33 285.30 BRL (167 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (639.06 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
884.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 021 (57.95%)
Satış işlemleri:
741 (42.05%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.90 BRL
Ortalama kâr:
35.91 BRL
Ortalama zarar:
-48.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-133.03 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 031.00 BRL (15)
Aylık büyüme:
27.31%
Yıllık tahmin:
331.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
795.34 BRL
Maksimum:
3 571.92 BRL (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.59% (3 568.92 BRL)
Varlığa göre:
17.08% (2 573.05 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 508
WINM25 342
WINQ25 280
WINV24 239
WINJ25 109
GOLL4F 36
MOVI3F 18
ENGI3F 11
MRFG3F 10
LREN3F 10
MDIA3F 10
JBSS3F 9
AZUL4F 8
DIRR3F 8
ABEV3F 8
USIM5F 7
TOTS3F 7
MGLU3F 7
GGBR4F 6
CPLE3F 6
MULT3F 6
BRFS3F 6
BBAS3F 6
ITSA4F 6
ENEV3F 6
RADL3F 6
EQTL3F 5
PRIO3F 5
ELET3F 5
SBSP3F 5
RENT3F 5
CMIG4F 5
BBDC4F 5
CCRO3F 4
BRKM5F 4
BPAC11F 4
SANB11F 4
NTCO3F 4
B3SA3F 4
WEGE3F 3
ITUB4F 3
ALUP11F 3
VIVT3F 3
VALE3F 3
EGIE3F 3
KLBN11F 2
RAIL3F 2
WINQ24 1
PETR4F 1
SMTO3F 1
TAEE11F 1
PETR3F 1
ISAE4F 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 1.3K
WINM25 877
WINQ25 -566
WINV24 -681
WINJ25 306
GOLL4F 81
MOVI3F 80
ENGI3F 23
MRFG3F 46
LREN3F 36
MDIA3F 34
JBSS3F 43
AZUL4F 38
DIRR3F 30
ABEV3F -2
USIM5F 25
TOTS3F 30
MGLU3F 32
GGBR4F 14
CPLE3F 24
MULT3F 13
BRFS3F 29
BBAS3F 14
ITSA4F 15
ENEV3F 21
RADL3F 34
EQTL3F 21
PRIO3F 24
ELET3F 18
SBSP3F 23
RENT3F 22
CMIG4F 19
BBDC4F 21
CCRO3F 20
BRKM5F 21
BPAC11F 17
SANB11F 7
NTCO3F 19
B3SA3F 18
WEGE3F 15
ITUB4F 12
ALUP11F 9
VIVT3F 16
VALE3F 10
EGIE3F 8
KLBN11F 12
RAIL3F 8
WINQ24 0
PETR4F 6
SMTO3F 3
TAEE11F 1
PETR3F 0
ISAE4F -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 15K
WINM25 9.9K
WINQ25 -6.4K
WINV24 -7.7K
WINJ25 3.5K
GOLL4F 337
MOVI3F 1K
ENGI3F 1.1K
MRFG3F 1.4K
LREN3F 968
MDIA3F 1.8K
JBSS3F 3.1K
AZUL4F 470
DIRR3F 2.1K
ABEV3F -408
USIM5F 403
TOTS3F 2.2K
MGLU3F 496
GGBR4F 240
CPLE3F 488
MULT3F 1.2K
BRFS3F 1.3K
BBAS3F 1.3K
ITSA4F 495
ENEV3F 614
RADL3F 981
EQTL3F 1.3K
PRIO3F 2K
ELET3F 1.8K
SBSP3F 4.5K
RENT3F 1.9K
CMIG4F 341
BBDC4F 604
CCRO3F 461
BRKM5F 635
BPAC11F 1.3K
SANB11F 348
NTCO3F 437
B3SA3F 393
WEGE3F 1.5K
ITUB4F 828
ALUP11F 498
VIVT3F 1K
VALE3F 1.2K
EGIE3F 872
KLBN11F 380
RAIL3F 341
WINQ24 5
PETR4F 342
SMTO3F 255
TAEE11F 79
PETR3F 0
ISAE4F -62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +423.00 BRL
En kötü işlem: -337 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +639.06 BRL
Maksimum ardışık zarar: -133.03 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 13:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 07:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 02:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.78% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BUY AND GAIN SNAKES TA
Ayda 100 USD
37%
0
0
USD
17K
BRL
68
98%
1 762
60%
100%
1.15
2.90
BRL
21%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.