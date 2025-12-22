SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO RICO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO RICO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 23%
Rico-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
466
Bénéfice trades:
277 (59.44%)
Perte trades:
189 (40.56%)
Meilleure transaction:
317.00 BRL
Pire transaction:
-258.00 BRL
Bénéfice brut:
14 764.00 BRL (73 820 pips)
Perte brute:
-12 313.00 BRL (61 565 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (463.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
790.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
1.77
Longs trades:
221 (47.42%)
Courts trades:
245 (52.58%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
5.26 BRL
Bénéfice moyen:
53.30 BRL
Perte moyenne:
-65.15 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-767.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-767.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
28.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
842.00 BRL
Maximal:
1 384.00 BRL (11.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.91% (1 384.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 399
WING26 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 592
WING26 489
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 6.7K
WING26 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.00 BRL
Pire transaction: -258 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +463.00 BRL
Perte consécutive maximale: -767.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire