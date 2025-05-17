SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JV RICO
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

JV RICO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
219 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2021 -29%
Rico-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 420
Bénéfice trades:
2 682 (60.67%)
Perte trades:
1 738 (39.32%)
Meilleure transaction:
688.00 BRL
Pire transaction:
-554.00 BRL
Bénéfice brut:
117 699.70 BRL (497 886 pips)
Perte brute:
-112 950.69 BRL (442 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
330 (4 193.22 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
4 193.22 BRL (330)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
23.75%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
2 656 (60.09%)
Courts trades:
1 764 (39.91%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
1.07 BRL
Bénéfice moyen:
43.89 BRL
Perte moyenne:
-64.99 BRL
Pertes consécutives maximales:
50 (-3 187.49 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 187.49 BRL (50)
Croissance mensuelle:
29.16%
Prévision annuelle:
353.76%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 610.45 BRL
Maximal:
8 958.00 BRL (64.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.38% (3 430.62 BRL)
Par fonds propres:
7.59% (1 426.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 938
WINV22 882
WINQ25 848
WINV25 520
WINJ25 297
WINZ22 53
MGLU3F 48
AZUL4F 38
LREN3F 28
PRIO3F 25
BRKM5F 24
NTCO3F 22
BRFS3F 22
MOVI3F 21
WINM24 21
GOLL4F 20
ENGI3F 20
MRFG3F 19
ATOM3F 19
USIM5F 15
CASH3 15
RENT3F 14
GGBR4F 14
JBSS3F 14
BPAC11F 13
PETR4F 13
SMTO3F 13
DIRR3F 12
MDIA3F 11
PETR3F 11
SYNE3F 11
EMBR3F 10
AALR3F 10
CPLE3F 10
POSI3 9
RAIL3F 9
WEGE3F 9
BBAS3F 9
VALE3F 9
SBSP3F 8
CMIG4F 8
SANB11F 8
PTBL3F 7
GUAR3F 7
TOTS3F 7
CCRO3F 7
ARZZ3F 7
BBDC4F 7
TRPL4F 7
EQTL3F 7
ITSA4F 7
PFRM3F 7
LAME4F 6
AALR3 6
WIZS3 6
ITUB4F 6
BIDI11 5
B3SA3F 5
ELET3F 5
VIVT3F 5
ENEV3F 5
KLBN11F 5
EGIE3F 5
CBAV3F 5
CEAB3F 5
PRIO3 4
SIMH3F 4
AERI3 4
TASA4 4
ROMI3 4
NGRD3 4
ENJU3F 4
SLCE3F 4
OMGE3F 4
ALUP11F 4
MULT3F 4
POMO3F 4
TPIS3F 4
MDNE3F 4
PLPL3F 4
PTBL3 3
AMAR3 3
TASA4F 3
LAVV3 3
PETZ3F 3
CURY3F 3
SBFG3F 3
ITSA3F 3
WING25 3
MOVI3 2
EMBR3 2
BRAP4F 2
LJQQ3 2
LJQQ3F 2
SEER3 2
FESA4F 2
RRRP3F 2
SEQL3 2
LWSA3 2
RANI3 2
SOMA3 2
CSNA3 2
HYPE3F 2
GGBR4 2
PRNR3F 2
CSMG3F 2
CAMB3F 2
ORVR3F 2
STBP3F 2
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 1
PCAR3F 1
ENAT3F 1
BPAC11 1
BPAN4 1
BPAN4F 1
AERI3F 1
UNIP6F 1
FESA4 1
RRRP3 1
HGTX3F 1
SQIA3 1
ELET3 1
ELET6 1
ELET6F 1
SLCE3 1
PARD3 1
VULC3F 1
EVEN3F 1
LAME4 1
ENBR3F 1
TAEE11F 1
BBSE3F 1
EALT3F 1
CGAS3F 1
TGMA3F 1
VLID3F 1
BMOB3F 1
TECN3F 1
FRAS3F 1
ITUB3F 1
PSSA3F 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 1.6K
WINV22 115
WINQ25 -2.1K
WINV25 1.6K
WINJ25 868
WINZ22 -305
MGLU3F 1.5K
AZUL4F -234
LREN3F 3
PRIO3F 80
BRKM5F 59
NTCO3F -42
BRFS3F 142
MOVI3F -170
WINM24 -91
GOLL4F -430
ENGI3F -12
MRFG3F 104
ATOM3F 86
USIM5F -10
CASH3 -46
RENT3F 37
GGBR4F -53
JBSS3F 83
BPAC11F 63
PETR4F 33
SMTO3F 7
DIRR3F 59
MDIA3F -85
PETR3F 66
SYNE3F -26
EMBR3F -2
AALR3F -54
CPLE3F 29
POSI3 -31
RAIL3F 11
WEGE3F 48
BBAS3F -39
VALE3F 1
SBSP3F 46
CMIG4F 37
SANB11F 31
PTBL3F -6
GUAR3F -60
TOTS3F 15
CCRO3F 2
ARZZ3F 36
BBDC4F 27
TRPL4F 18
EQTL3F 6
ITSA4F 28
PFRM3F -27
LAME4F -14
AALR3 -78
WIZS3 37
ITUB4F 27
BIDI11 -194
B3SA3F -25
ELET3F 11
VIVT3F 32
ENEV3F 24
KLBN11F 2
EGIE3F 19
CBAV3F 11
CEAB3F -50
PRIO3 60
SIMH3F -53
AERI3 -153
TASA4 38
ROMI3 -47
NGRD3 17
ENJU3F 2
SLCE3F 42
OMGE3F -34
ALUP11F -1
MULT3F 16
POMO3F -6
TPIS3F 11
MDNE3F -42
PLPL3F -73
PTBL3 86
AMAR3 28
TASA4F 9
LAVV3 -17
PETZ3F 19
CURY3F -19
SBFG3F -41
ITSA3F -10
WING25 41
MOVI3 7
EMBR3 -5
BRAP4F -54
LJQQ3 21
LJQQ3F 15
SEER3 -115
FESA4F -108
RRRP3F -89
SEQL3 -109
LWSA3 16
RANI3 25
SOMA3 1
CSNA3 5
HYPE3F 8
GGBR4 -27
PRNR3F 14
CSMG3F -1
CAMB3F 6
ORVR3F -20
STBP3F 5
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 5
PCAR3F -2
ENAT3F 7
BPAC11 21
BPAN4 18
BPAN4F 25
AERI3F -17
UNIP6F 43
FESA4 -114
RRRP3 40
HGTX3F 16
SQIA3 -26
ELET3 -25
ELET6 -26
ELET6F -22
SLCE3 10
PARD3 11
VULC3F -10
EVEN3F -7
LAME4 -29
ENBR3F 5
TAEE11F -4
BBSE3F 10
EALT3F 14
CGAS3F -3
TGMA3F -3
VLID3F -2
BMOB3F -12
TECN3F -2
FRAS3F -2
ITUB3F -3
PSSA3F 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 20K
WINV22 765
WINQ25 -9.4K
WINV25 18K
WINJ25 9.8K
WINZ22 -2.4K
MGLU3F 11K
AZUL4F -10K
LREN3F 556
PRIO3F 3.8K
BRKM5F 681
NTCO3F -596
BRFS3F 1.8K
MOVI3F -2.5K
WINM24 -1K
GOLL4F -4.9K
ENGI3F -2.4K
MRFG3F 1.5K
ATOM3F 448
USIM5F -151
CASH3 -109
RENT3F -2.1K
GGBR4F -1.1K
JBSS3F 2.9K
BPAC11F 1.9K
PETR4F 1K
SMTO3F 351
DIRR3F 1.5K
MDIA3F -2.5K
PETR3F 3K
SYNE3F -131
EMBR3F 1.2K
AALR3F -138
CPLE3F 112
POSI3 -79
RAIL3F -303
WEGE3F 3.3K
BBAS3F 121
VALE3F -2.1K
SBSP3F 3.6K
CMIG4F 594
SANB11F 955
PTBL3F -108
GUAR3F -387
TOTS3F 1K
CCRO3F -26
ARZZ3F 4.4K
BBDC4F 217
TRPL4F 958
EQTL3F 674
ITSA4F 704
PFRM3F -650
LAME4F -336
AALR3 -160
WIZS3 41
ITUB4F 1.4K
BIDI11 -438
B3SA3F -290
ELET3F 950
VIVT3F 2K
ENEV3F 384
KLBN11F 243
EGIE3F 1.1K
CBAV3F 106
CEAB3F -452
PRIO3 115
SIMH3F -240
AERI3 -97
TASA4 56
ROMI3 -108
NGRD3 14
ENJU3F 16
SLCE3F 270
OMGE3F -331
ALUP11F 410
MULT3F 523
POMO3F -58
TPIS3F 205
MDNE3F -589
PLPL3F -987
PTBL3 72
AMAR3 9
TASA4F 50
LAVV3 -27
PETZ3F 72
CURY3F -423
SBFG3F -514
ITSA3F -82
WING25 465
MOVI3 7
EMBR3 -40
BRAP4F -364
LJQQ3 46
LJQQ3F 70
SEER3 -174
FESA4F -250
RRRP3F -209
SEQL3 -246
LWSA3 36
RANI3 26
SOMA3 3
CSNA3 12
HYPE3F 42
GGBR4 -61
PRNR3F 178
CSMG3F -31
CAMB3F 56
ORVR3F -888
STBP3F 109
CYRE3F 13
CSNA3F 28
BRKM5 12
PCAR3F -4
ENAT3F 16
BPAC11 47
BPAN4 20
BPAN4F 58
AERI3F -39
UNIP6F 189
FESA4 -257
RRRP3 90
HGTX3F 45
SQIA3 -59
ELET3 -57
ELET6 -60
ELET6F -62
SLCE3 21
PARD3 23
VULC3F -24
EVEN3F -15
LAME4 -11
ENBR3F 269
TAEE11F -170
BBSE3F 335
EALT3F 162
CGAS3F -574
TGMA3F -73
VLID3F -51
BMOB3F -168
TECN3F -8
FRAS3F -42
ITUB3F -78
PSSA3F 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +688.00 BRL
Pire transaction: -554 BRL
Gains consécutifs maximales: 330
Pertes consécutives maximales: 50
Bénéfice consécutif maximal: +4 193.22 BRL
Perte consécutive maximale: -3 187.49 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Rico-PRD
1.57 × 35
Aucun avis
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JV RICO
100 USD par mois
-29%
0
0
USD
18K
BRL
219
96%
4 420
60%
24%
1.04
1.07
BRL
61%
1:1
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.