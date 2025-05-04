SignauxSections
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 440
Bénéfice trades:
1 163 (80.76%)
Perte trades:
277 (19.24%)
Meilleure transaction:
277.58 USD
Pire transaction:
-88.24 USD
Bénéfice brut:
6 253.73 USD (283 997 pips)
Perte brute:
-2 656.43 USD (174 144 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (35.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
319.52 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.59
Longs trades:
766 (53.19%)
Courts trades:
674 (46.81%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-9.59 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-122.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-285.81 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.16%
Prévision annuelle:
38.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
285.81 USD (1.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.36% (285.81 USD)
Par fonds propres:
7.67% (1 550.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 415
EURJPY-VIP 301
GBPNZD-VIP 224
AUDCAD-VIP 103
USDSGD-VIP 96
EURUSD-VIP 88
AUDSGD-VIP 69
AUDUSD-VIP 50
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 379
EURJPY-VIP 314
GBPNZD-VIP 609
AUDCAD-VIP 304
USDSGD-VIP 388
EURUSD-VIP 769
AUDSGD-VIP 59
AUDUSD-VIP 447
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 102
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 5.8K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 11K
USDSGD-VIP 15K
EURUSD-VIP 14K
AUDSGD-VIP 4.8K
AUDUSD-VIP 15K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 3K
EURCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +277.58 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.57 USD
Perte consécutive maximale: -122.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.04 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
