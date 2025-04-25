SignauxSections
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M VT075

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 574
Bénéfice trades:
1 277 (81.13%)
Perte trades:
297 (18.87%)
Meilleure transaction:
183.22 USD
Pire transaction:
-63.08 USD
Bénéfice brut:
4 455.81 USD (305 729 pips)
Perte brute:
-1 903.90 USD (186 197 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (56.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
222.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
94.45%
Charge de dépôt maximale:
1.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.26
Longs trades:
833 (52.92%)
Courts trades:
741 (47.08%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
3.49 USD
Perte moyenne:
-6.41 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-208.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.13 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.12%
Prévision annuelle:
25.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
208.13 USD (0.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.97% (204.80 USD)
Par fonds propres:
5.10% (1 043.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 427
EURJPY-VIP 283
GBPNZD-VIP 226
AUDSGD-VIP 135
NZDUSD-VIP 113
USDSGD-VIP 92
AUDCAD-VIP 91
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 52
AUDUSD-VIP 51
EURCHF-VIP 15
CADCHF-VIP 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 282
EURJPY-VIP 126
GBPNZD-VIP 426
AUDSGD-VIP 123
NZDUSD-VIP 126
USDSGD-VIP 256
AUDCAD-VIP 179
EURUSD-VIP 476
AUDCHF-VIP 158
AUDUSD-VIP 291
EURCHF-VIP 84
CADCHF-VIP 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 9.5K
EURJPY-VIP 417
GBPNZD-VIP 26K
AUDSGD-VIP 9.5K
NZDUSD-VIP 5.9K
USDSGD-VIP 15K
AUDCAD-VIP 9.9K
EURUSD-VIP 15K
AUDCHF-VIP 7.5K
AUDUSD-VIP 16K
EURCHF-VIP 4.6K
CADCHF-VIP 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.22 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +56.20 USD
Perte consécutive maximale: -208.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.25 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
