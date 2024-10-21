SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M TMGM852
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M TMGM852

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 448
Bénéfice trades:
2 760 (80.04%)
Perte trades:
688 (19.95%)
Meilleure transaction:
437.49 USD
Pire transaction:
-108.39 USD
Bénéfice brut:
12 719.30 USD (712 372 pips)
Perte brute:
-6 357.70 USD (533 706 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (61.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
568.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.17%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.35
Longs trades:
1 772 (51.39%)
Courts trades:
1 676 (48.61%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
4.61 USD
Perte moyenne:
-9.24 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-462.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-544.95 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.87%
Prévision annuelle:
22.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
614.59 USD (3.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.45% (614.59 USD)
Par fonds propres:
17.92% (2 896.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 928
GBPAUD 805
AUDSGD 332
AUDCAD 294
USDSGD 248
NZDUSD 190
GBPNZD 171
EURUSD 153
AUDUSD 129
AUDJPY 59
EURCHF 54
CADCHF 43
AUDCHF 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 655
GBPAUD 606
AUDSGD 531
AUDCAD 555
USDSGD 697
NZDUSD 235
GBPNZD 306
EURUSD 939
AUDUSD 1K
AUDJPY 148
EURCHF 310
CADCHF 220
AUDCHF 118
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 379
GBPAUD -25K
AUDSGD 16K
AUDCAD 39K
USDSGD 25K
NZDUSD 11K
GBPNZD 20K
EURUSD 16K
AUDUSD 29K
AUDJPY 13K
EURCHF 13K
CADCHF 15K
AUDCHF 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +437.49 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +61.03 USD
Perte consécutive maximale: -462.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 172
Exness-Real18
1.67 × 3
Aucun avis
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.24 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 11:45
Share of trading days is too low
2024.10.21 11:45
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 10:44
Share of trading days is too low
2024.10.21 10:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HILL RLKS_10YR_1M TMGM852
30 USD par mois
45%
0
0
USD
16K
USD
49
100%
3 448
80%
100%
2.00
1.85
USD
18%
1:500
