Devises / ROL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ROL: Rollins Inc
55.52 USD 0.22 (0.39%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROL a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.29 et à un maximum de 55.94.
Suivez la dynamique Rollins Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROL Nouvelles
- Rollins à la conférence JPMorgan U.S. All Stars : Perspectives de croissance stratégique
- Rollins at JPMorgan U.S. All Stars Conference: Strategic Growth Insights
- Here's Why Rollins (ROL) is a Strong Growth Stock
- Rollins at Piper Sandler Conference: Modernization and Growth Strategies
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Reasons Why You Should Retain Rollins Stock in Your Portfolio Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Rollins (ROL) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Rollins Inc stock hits all-time high at 58.68 USD
- Battle of the Bugs: Which Pest Control Stock is Best?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Adobe, Disney, Intuit, Rollins and Johnson & Johnson
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For August 2025
- Google, Gold Miner Lead Five Stocks Near Buy Points After Market Sell-Off
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Buy 5 Wide Moat Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- Why Rollins (ROL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Is Rollins (ROL) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Rollins Revenue Jumps 12% in Q2
- Piper Sandler raises Rollins stock price target to $72 on solid growth
- Rollins: Growth Engine Firing In All Cylinders (NYSE:ROL)
- Morgan Stanley raises Rollins stock price target to $58 on model update
Range quotidien
55.29 55.94
Range Annuel
45.34 58.94
- Clôture Précédente
- 55.74
- Ouverture
- 55.94
- Bid
- 55.52
- Ask
- 55.82
- Plus Bas
- 55.29
- Plus Haut
- 55.94
- Volume
- 1.518 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -1.72%
- Changement à 6 Mois
- 2.91%
- Changement Annuel
- 8.93%
20 septembre, samedi