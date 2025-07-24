КотировкиРазделы
ROL
ROL: Rollins Inc

55.22 USD 1.22 (2.16%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ROL за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.00, а максимальная — 56.24.

Следите за динамикой Rollins Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
55.00 56.24
Годовой диапазон
45.34 58.94
Предыдущее закрытие
56.44
Open
56.20
Bid
55.22
Ask
55.52
Low
55.00
High
56.24
Объем
3.974 K
Дневное изменение
-2.16%
Месячное изменение
-2.25%
6-месячное изменение
2.35%
Годовое изменение
8.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.