ROL: Rollins Inc
55.22 USD 1.22 (2.16%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROL за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.00, а максимальная — 56.24.
Следите за динамикой Rollins Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.00 56.24
Годовой диапазон
45.34 58.94
- Предыдущее закрытие
- 56.44
- Open
- 56.20
- Bid
- 55.22
- Ask
- 55.52
- Low
- 55.00
- High
- 56.24
- Объем
- 3.974 K
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- -2.25%
- 6-месячное изменение
- 2.35%
- Годовое изменение
- 8.34%
