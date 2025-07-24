クォートセクション
ROL
ROL: Rollins Inc

55.74 USD 0.42 (0.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROLの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり55.66の安値と56.20の高値で取引されました。

Rollins Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.66 56.20
1年のレンジ
45.34 58.94
以前の終値
56.16
始値
55.70
買値
55.74
買値
56.04
安値
55.66
高値
56.20
出来高
2.180 K
1日の変化
-0.75%
1ヶ月の変化
-1.33%
6ヶ月の変化
3.32%
1年の変化
9.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K