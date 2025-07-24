通貨 / ROL
ROL: Rollins Inc
55.74 USD 0.42 (0.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROLの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり55.66の安値と56.20の高値で取引されました。
Rollins Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ROL News
1日のレンジ
55.66 56.20
1年のレンジ
45.34 58.94
- 以前の終値
- 56.16
- 始値
- 55.70
- 買値
- 55.74
- 買値
- 56.04
- 安値
- 55.66
- 高値
- 56.20
- 出来高
- 2.180 K
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- -1.33%
- 6ヶ月の変化
- 3.32%
- 1年の変化
- 9.36%
