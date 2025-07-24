货币 / ROL
ROL: Rollins Inc
55.22 USD 1.22 (2.16%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROL汇率已更改-2.16%。当日，交易品种以低点55.00和高点56.24进行交易。
关注Rollins Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ROL新闻
日范围
55.00 56.24
年范围
45.34 58.94
- 前一天收盘价
- 56.44
- 开盘价
- 56.20
- 卖价
- 55.22
- 买价
- 55.52
- 最低价
- 55.00
- 最高价
- 56.24
- 交易量
- 3.974 K
- 日变化
- -2.16%
- 月变化
- -2.25%
- 6个月变化
- 2.35%
- 年变化
- 8.34%
