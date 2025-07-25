Währungen / ROL
ROL: Rollins Inc
55.74 USD 0.42 (0.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROL hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.66 bis zu einem Hoch von 56.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rollins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
55.66 56.20
Jahresspanne
45.34 58.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.16
- Eröffnung
- 55.70
- Bid
- 55.74
- Ask
- 56.04
- Tief
- 55.66
- Hoch
- 56.20
- Volumen
- 2.180 K
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- -1.33%
- 6-Monatsänderung
- 3.32%
- Jahresänderung
- 9.36%
