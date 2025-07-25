KurseKategorien
ROL: Rollins Inc

55.74 USD 0.42 (0.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROL hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.66 bis zu einem Hoch von 56.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rollins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ROL News

Tagesspanne
55.66 56.20
Jahresspanne
45.34 58.94
Vorheriger Schlusskurs
56.16
Eröffnung
55.70
Bid
55.74
Ask
56.04
Tief
55.66
Hoch
56.20
Volumen
2.180 K
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
-1.33%
6-Monatsänderung
3.32%
Jahresänderung
9.36%
