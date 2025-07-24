Dövizler / ROL
ROL: Rollins Inc
55.52 USD 0.22 (0.39%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROL fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.29 ve Yüksek fiyatı olarak 55.94 aralığında işlem gördü.
Rollins Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
55.29 55.94
Yıllık aralık
45.34 58.94
- Önceki kapanış
- 55.74
- Açılış
- 55.94
- Satış
- 55.52
- Alış
- 55.82
- Düşük
- 55.29
- Yüksek
- 55.94
- Hacim
- 1.518 K
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- -1.72%
- 6 aylık değişim
- 2.91%
- Yıllık değişim
- 8.93%
21 Eylül, Pazar