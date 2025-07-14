Devises / GWAV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
7.03 USD 0.08 (1.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GWAV a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.87 et à un maximum de 7.08.
Suivez la dynamique Greenwave Technology Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWAV Nouvelles
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
Range quotidien
6.87 7.08
Range Annuel
0.07 10.39
- Clôture Précédente
- 7.11
- Ouverture
- 6.87
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Plus Bas
- 6.87
- Plus Haut
- 7.08
- Volume
- 36
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- 5.56%
- Changement à 6 Mois
- 2829.17%
- Changement Annuel
- 1573.81%
20 septembre, samedi