Valute / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
7.03 USD 0.08 (1.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GWAV ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.87 e ad un massimo di 7.08.
Segui le dinamiche di Greenwave Technology Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWAV News
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
Intervallo Giornaliero
6.87 7.08
Intervallo Annuale
0.07 10.39
- Chiusura Precedente
- 7.11
- Apertura
- 6.87
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Minimo
- 6.87
- Massimo
- 7.08
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- 5.56%
- Variazione Semestrale
- 2829.17%
- Variazione Annuale
- 1573.81%
21 settembre, domenica