QuotazioniSezioni
Valute / GWAV
Tornare a Azioni

GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc

7.03 USD 0.08 (1.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GWAV ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.87 e ad un massimo di 7.08.

Segui le dinamiche di Greenwave Technology Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GWAV News

Intervallo Giornaliero
6.87 7.08
Intervallo Annuale
0.07 10.39
Chiusura Precedente
7.11
Apertura
6.87
Bid
7.03
Ask
7.33
Minimo
6.87
Massimo
7.08
Volume
36
Variazione giornaliera
-1.13%
Variazione Mensile
5.56%
Variazione Semestrale
2829.17%
Variazione Annuale
1573.81%
21 settembre, domenica