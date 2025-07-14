Divisas / GWAV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
6.74 USD 0.44 (6.98%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GWAV de hoy ha cambiado un 6.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.27, mientras que el máximo ha alcanzado 6.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenwave Technology Solutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWAV News
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
Rango diario
6.27 6.80
Rango anual
0.07 10.39
- Cierres anteriores
- 6.30
- Open
- 6.60
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Low
- 6.27
- High
- 6.80
- Volumen
- 87
- Cambio diario
- 6.98%
- Cambio mensual
- 1.20%
- Cambio a 6 meses
- 2708.33%
- Cambio anual
- 1504.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B