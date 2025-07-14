FiyatlarBölümler
Dövizler / GWAV
Geri dön - Hisse senetleri

GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc

7.03 USD 0.08 (1.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GWAV fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.87 ve Yüksek fiyatı olarak 7.08 aralığında işlem gördü.

Greenwave Technology Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GWAV haberleri

Günlük aralık
6.87 7.08
Yıllık aralık
0.07 10.39
Önceki kapanış
7.11
Açılış
6.87
Satış
7.03
Alış
7.33
Düşük
6.87
Yüksek
7.08
Hacim
36
Günlük değişim
-1.13%
Aylık değişim
5.56%
6 aylık değişim
2829.17%
Yıllık değişim
1573.81%
21 Eylül, Pazar