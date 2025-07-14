クォートセクション
通貨 / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc

7.11 USD 0.37 (5.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GWAVの今日の為替レートは、5.49%変化しました。日中、通貨は1あたり6.70の安値と7.22の高値で取引されました。

Greenwave Technology Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.70 7.22
1年のレンジ
0.07 10.39
以前の終値
6.74
始値
6.71
買値
7.11
買値
7.41
安値
6.70
高値
7.22
出来高
144
1日の変化
5.49%
1ヶ月の変化
6.76%
6ヶ月の変化
2862.50%
1年の変化
1592.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K