GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
7.11 USD 0.37 (5.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GWAVの今日の為替レートは、5.49%変化しました。日中、通貨は1あたり6.70の安値と7.22の高値で取引されました。
Greenwave Technology Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GWAV News
1日のレンジ
6.70 7.22
1年のレンジ
0.07 10.39
- 以前の終値
- 6.74
- 始値
- 6.71
- 買値
- 7.11
- 買値
- 7.41
- 安値
- 6.70
- 高値
- 7.22
- 出来高
- 144
- 1日の変化
- 5.49%
- 1ヶ月の変化
- 6.76%
- 6ヶ月の変化
- 2862.50%
- 1年の変化
- 1592.86%
