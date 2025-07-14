Währungen / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
6.99 USD 0.12 (1.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GWAV hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.87 bis zu einem Hoch von 7.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenwave Technology Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.87 7.08
Jahresspanne
0.07 10.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.11
- Eröffnung
- 6.87
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Tief
- 6.87
- Hoch
- 7.08
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- 4.95%
- 6-Monatsänderung
- 2812.50%
- Jahresänderung
- 1564.29%
