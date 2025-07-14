货币 / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
6.67 USD 0.37 (5.87%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GWAV汇率已更改5.87%。当日，交易品种以低点6.27和高点6.80进行交易。
关注Greenwave Technology Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWAV新闻
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
日范围
6.27 6.80
年范围
0.07 10.39
- 前一天收盘价
- 6.30
- 开盘价
- 6.60
- 卖价
- 6.67
- 买价
- 6.97
- 最低价
- 6.27
- 最高价
- 6.80
- 交易量
- 78
- 日变化
- 5.87%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- 2679.17%
- 年变化
- 1488.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值