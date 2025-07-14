КотировкиРазделы
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc

6.30 USD 0.31 (4.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GWAV за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.25, а максимальная — 6.68.

Дневной диапазон
6.25 6.68
Годовой диапазон
0.07 10.39
Предыдущее закрытие
6.61
Open
6.65
Bid
6.30
Ask
6.60
Low
6.25
High
6.68
Объем
50
Дневное изменение
-4.69%
Месячное изменение
-5.41%
6-месячное изменение
2525.00%
Годовое изменение
1400.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.