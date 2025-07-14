Валюты / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
6.30 USD 0.31 (4.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GWAV за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.25, а максимальная — 6.68.
Следите за динамикой Greenwave Technology Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GWAV
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
Дневной диапазон
6.25 6.68
Годовой диапазон
0.07 10.39
- Предыдущее закрытие
- 6.61
- Open
- 6.65
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Low
- 6.25
- High
- 6.68
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -4.69%
- Месячное изменение
- -5.41%
- 6-месячное изменение
- 2525.00%
- Годовое изменение
- 1400.00%
