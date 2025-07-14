통화 / GWAV
GWAV: Greenwave Technology Solutions Inc
7.03 USD 0.08 (1.13%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GWAV 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.87이고 고가는 7.08이었습니다.
Greenwave Technology Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWAV News
- Greenwave stock falls after additional Nasdaq delinquency notice
- Greenwave Technology Solutions receives second Nasdaq delinquency notice
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Greenwave Technology Solutions announces 1-for-110 reverse stock split
- Greenwave Technology Solutions sets date for 2025 annual shareholder meeting
일일 변동 비율
6.87 7.08
년간 변동
0.07 10.39
- 이전 종가
- 7.11
- 시가
- 6.87
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- 저가
- 6.87
- 고가
- 7.08
- 볼륨
- 36
- 일일 변동
- -1.13%
- 월 변동
- 5.56%
- 6개월 변동
- 2829.17%
- 년간 변동율
- 1573.81%
20 9월, 토요일