Devises / GSG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GSG: iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund
22.71 USD 0.18 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GSG a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.70 et à un maximum de 22.86.
Suivez la dynamique iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSG Nouvelles
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Commodities Extend Rally As World Stocks Retreat In July
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Markets Stay Hot: U.S. Stocks Extend Rally In June
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Opinion: The Israel-Iran crisis shows why you need energy stocks in your 401(k)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Markets Roar Back: U.S. Stocks Surge 6% In May
- Major Asset Classes: May 2025 Performance Review
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - April 2, 2025
- Major Asset Classes: March 2025 Performance Review
- Opinion: Your 401(k) may need some all-weather protection
Range quotidien
22.70 22.86
Range Annuel
19.86 23.66
- Clôture Précédente
- 22.89
- Ouverture
- 22.77
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Plus Bas
- 22.70
- Plus Haut
- 22.86
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- -0.92%
- Changement à 6 Mois
- -0.31%
- Changement Annuel
- 8.71%
20 septembre, samedi