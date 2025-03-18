Валюты / GSG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GSG: iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund
23.23 USD 0.20 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSG за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.14, а максимальная — 23.26.
Следите за динамикой iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GSG
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Commodities Extend Rally As World Stocks Retreat In July
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Markets Stay Hot: U.S. Stocks Extend Rally In June
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Opinion: The Israel-Iran crisis shows why you need energy stocks in your 401(k)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Markets Roar Back: U.S. Stocks Surge 6% In May
- Major Asset Classes: May 2025 Performance Review
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - April 2, 2025
- Major Asset Classes: March 2025 Performance Review
- Opinion: Your 401(k) may need some all-weather protection
Дневной диапазон
23.14 23.26
Годовой диапазон
19.86 23.66
- Предыдущее закрытие
- 23.03
- Open
- 23.18
- Bid
- 23.23
- Ask
- 23.53
- Low
- 23.14
- High
- 23.26
- Объем
- 271
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- 11.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.