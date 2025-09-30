CotationsSections
Devises / ERET
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF

27.37 USD 0.03 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ERET a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.37 et à un maximum de 27.37.

Suivez la dynamique iShares Environmentally Aware Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ERET aujourd'hui ?

L'action iShares Environmentally Aware Real Estate ETF est cotée à 27.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 27.40 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ERET présente ces mises à jour.

L'action iShares Environmentally Aware Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF est actuellement valorisé à 27.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ERET.

Comment acheter des actions ERET ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Environmentally Aware Real Estate ETF au cours actuel de 27.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.37 ou de 27.67, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ERET sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ERET ?

Investir dans iShares Environmentally Aware Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.02 - 28.57 et le prix actuel 27.37. Beaucoup comparent 1.52% et 15.24% avant de passer des ordres à 27.37 ou 27.67. Consultez le graphique du cours de ERET en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Environmentally Aware Real Estate ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF l'année dernière était 28.57. Au cours de 23.02 - 28.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Environmentally Aware Real Estate ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) sur l'année a été 23.02. Sa comparaison avec 27.37 et 23.02 - 28.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ERET sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ERET a-t-elle été divisée ?

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.40 et -4.20% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.37 27.37
Range Annuel
23.02 28.57
Clôture Précédente
27.40
Ouverture
27.37
Bid
27.37
Ask
27.67
Plus Bas
27.37
Plus Haut
27.37
Volume
1
Changement quotidien
-0.11%
Changement Mensuel
1.52%
Changement à 6 Mois
15.24%
Changement Annuel
-4.20%
