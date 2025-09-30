- Panorámica
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
El tipo de cambio de ERET de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.36, mientras que el máximo ha alcanzado 27.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Environmentally Aware Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ERET hoy?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) se evalúa hoy en 27.36. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 27.37 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ERET en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF se evalúa actualmente en 27.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.24% y USD. Monitoree los movimientos de ERET en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ERET?
Puede comprar acciones de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) al precio actual de 27.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.36 o 27.66, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ERET en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ERET?
Invertir en iShares Environmentally Aware Real Estate ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.02 - 28.57 y el precio actual 27.36. Muchos comparan 1.48% y 15.20% antes de colocar órdenes en 27.36 o 27.66. Estudie los cambios diarios de precios de ERET en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
El precio más alto de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) en el último año ha sido 28.57. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.02 - 28.57, una comparación con 27.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
El precio más bajo de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) para el año ha sido 23.02. La comparación con los actuales 27.36 y 23.02 - 28.57 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ERET en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ERET?
En el pasado, iShares Environmentally Aware Real Estate ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.37 y -4.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.37
- Open
- 27.36
- Bid
- 27.36
- Ask
- 27.66
- Low
- 27.36
- High
- 27.36
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 1.48%
- Cambio a 6 meses
- 15.20%
- Cambio anual
- -4.24%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8