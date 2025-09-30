- Panoramica
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
Il tasso di cambio ERET ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.37 e ad un massimo di 27.37.
Segui le dinamiche di iShares Environmentally Aware Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ERET oggi?
Oggi le azioni iShares Environmentally Aware Real Estate ETF sono prezzate a 27.37. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 27.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ERET mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Environmentally Aware Real Estate ETF pagano dividendi?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF è attualmente valutato a 27.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ERET.
Come acquistare azioni ERET?
Puoi acquistare azioni iShares Environmentally Aware Real Estate ETF al prezzo attuale di 27.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.37 o 27.67, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ERET sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ERET?
Investire in iShares Environmentally Aware Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.02 - 28.57 e il prezzo attuale 27.37. Molti confrontano 1.52% e 15.24% prima di effettuare ordini su 27.37 o 27.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ERET con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di iShares Environmentally Aware Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 28.57. All'interno di 23.02 - 28.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Environmentally Aware Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) nel corso dell'anno è stato 23.02. Confrontandolo con gli attuali 27.37 e 23.02 - 28.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ERET muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ERET?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.40 e -4.20%.
- Chiusura Precedente
- 27.40
- Apertura
- 27.37
- Bid
- 27.37
- Ask
- 27.67
- Minimo
- 27.37
- Massimo
- 27.37
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 1.52%
- Variazione Semestrale
- 15.24%
- Variazione Annuale
- -4.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8