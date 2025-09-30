iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの現在の価格は27.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.24%やUSDにも注目します。ERETの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅23.02 - 28.57と現在の27.36を考慮します。注文は多くの場合27.36や27.66で行われる前に、1.48%や15.20%と比較されます。ERETの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの過去1年の最高値は28.57でした。23.02 - 28.57内で株価は大きく変動し、27.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Environmentally Aware Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株の最低値は？

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF(ERET)の年間最安値は23.02でした。現在の27.36や23.02 - 28.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ERETの動きはライブチャートで確認できます。