ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
ERETの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり27.36の安値と27.36の高値で取引されました。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ERET株の現在の価格は？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株価は本日27.36です。-0.04%内で取引され、前日の終値は27.37、取引量は1に達しました。ERETのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株は配当を出しますか？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの現在の価格は27.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.24%やUSDにも注目します。ERETの動きはライブチャートで確認できます。
ERET株を買う方法は？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株は現在27.36で購入可能です。注文は通常27.36または27.66付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ERETの最新情報はライブチャートで確認できます。
ERET株に投資する方法は？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅23.02 - 28.57と現在の27.36を考慮します。注文は多くの場合27.36や27.66で行われる前に、1.48%や15.20%と比較されます。ERETの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株の最高値は？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの過去1年の最高値は28.57でした。23.02 - 28.57内で株価は大きく変動し、27.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Environmentally Aware Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFの株の最低値は？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF(ERET)の年間最安値は23.02でした。現在の27.36や23.02 - 28.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ERETの動きはライブチャートで確認できます。
ERETの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.37、-4.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.37
- 始値
- 27.36
- 買値
- 27.36
- 買値
- 27.66
- 安値
- 27.36
- 高値
- 27.36
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.48%
- 6ヶ月の変化
- 15.20%
- 1年の変化
- -4.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8