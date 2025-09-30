报价部分
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF

27.36 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ERET汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.36和高点27.36进行交易。

关注iShares Environmentally Aware Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ERET股票今天的价格是多少？

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票今天的定价为27.36。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.37，交易量达到1。ERET的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票是否支付股息？

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF目前的价值为27.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.24%和USD。实时查看图表以跟踪ERET走势。

如何购买ERET股票？

您可以以27.36的当前价格购买iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票。订单通常设置在27.36或27.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ERET的实时图表更新。

如何投资ERET股票？

投资iShares Environmentally Aware Real Estate ETF需要考虑年度范围23.02 - 28.57和当前价格27.36。许多人在以27.36或27.66下订单之前，会比较1.48%和。实时查看ERET价格图表，了解每日变化。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Environmentally Aware Real Estate ETF的最高价格是28.57。在23.02 - 28.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Environmentally Aware Real Estate ETF的绩效。

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF（ERET）的最低价格为23.02。将其与当前的27.36和23.02 - 28.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ERET股票是什么时候拆分的？

iShares Environmentally Aware Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.37和-4.24%中可见。

日范围
27.36 27.36
年范围
23.02 28.57
前一天收盘价
27.37
开盘价
27.36
卖价
27.36
买价
27.66
最低价
27.36
最高价
27.36
交易量
1
日变化
-0.04%
月变化
1.48%
6个月变化
15.20%
年变化
-4.24%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8