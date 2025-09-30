ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
今日ERET汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.36和高点27.36进行交易。
关注iShares Environmentally Aware Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ERET股票今天的价格是多少？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票今天的定价为27.36。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.37，交易量达到1。ERET的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票是否支付股息？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF目前的价值为27.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.24%和USD。实时查看图表以跟踪ERET走势。
如何购买ERET股票？
您可以以27.36的当前价格购买iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票。订单通常设置在27.36或27.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ERET的实时图表更新。
如何投资ERET股票？
投资iShares Environmentally Aware Real Estate ETF需要考虑年度范围23.02 - 28.57和当前价格27.36。许多人在以27.36或27.66下订单之前，会比较1.48%和。实时查看ERET价格图表，了解每日变化。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Environmentally Aware Real Estate ETF的最高价格是28.57。在23.02 - 28.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Environmentally Aware Real Estate ETF的绩效。
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF（ERET）的最低价格为23.02。将其与当前的27.36和23.02 - 28.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ERET股票是什么时候拆分的？
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.37和-4.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.37
- 开盘价
- 27.36
- 卖价
- 27.36
- 买价
- 27.66
- 最低价
- 27.36
- 最高价
- 27.36
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.48%
- 6个月变化
- 15.20%
- 年变化
- -4.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8