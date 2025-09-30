- Übersicht
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
Der Wechselkurs von ERET hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.36 bis zu einem Hoch von 27.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Environmentally Aware Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ERET heute?
Die Aktie von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) notiert heute bei 27.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.37 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von ERET zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ERET Dividenden?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF wird derzeit mit 27.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ERET zu verfolgen.
Wie kaufe ich ERET-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) zum aktuellen Kurs von 27.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.42 oder 27.72 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ERET auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ERET-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Environmentally Aware Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 23.02 - 28.57 und der aktuelle Kurs 27.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 15.45%, bevor sie Orders zu 27.42 oder 27.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ERET.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) im vergangenen Jahr lag bei 28.57. Innerhalb von 23.02 - 28.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) im Laufe des Jahres betrug 23.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.42 und der Spanne 23.02 - 28.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ERET live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ERET statt?
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.37 und -4.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.37
- Eröffnung
- 27.42
- Bid
- 27.42
- Ask
- 27.72
- Tief
- 27.36
- Hoch
- 27.42
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 15.45%
- Jahresänderung
- -4.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8