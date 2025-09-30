- Visão do mercado
ERET: iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
A taxa do ERET para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.36 e o mais alto foi 27.42.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Environmentally Aware Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ERET hoje?
Hoje iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) está avaliado em 27.42. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 27.37, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ERET em tempo real.
As ações de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Environmentally Aware Real Estate ETF está avaliado em 27.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.03% e USD. Monitore os movimentos de ERET no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ERET?
Você pode comprar ações de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) pelo preço atual 27.42. Ordens geralmente são executadas perto de 27.42 ou 27.72, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ERET no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ERET?
Investir em iShares Environmentally Aware Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 23.02 - 28.57 e o preço atual 27.42. Muitos comparam 1.71% e 15.45% antes de enviar ordens em 27.42 ou 27.72. Estude as mudanças diárias de preço de ERET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
O maior preço de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) no último ano foi 28.57. As ações oscilaram bastante dentro de 23.02 - 28.57, e a comparação com 27.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Environmentally Aware Real Estate ETF?
O menor preço de iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) no ano foi 23.02. A comparação com o preço atual 27.42 e 23.02 - 28.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ERET em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ERET?
No passado iShares Environmentally Aware Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.37 e -4.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.37
- Open
- 27.42
- Bid
- 27.42
- Ask
- 27.72
- Low
- 27.36
- High
- 27.42
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 15.45%
- Mudança anual
- -4.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8