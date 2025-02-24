CotationsSections
Devises / DSI
Retour à Actions

DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

125.24 USD 0.56 (0.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DSI a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.95 et à un maximum de 125.71.

Suivez la dynamique iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DSI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DSI aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI KLD 400 Social ETF est cotée à 125.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.45%, a clôturé hier à 124.68 et son volume d'échange a atteint 126. Le graphique en temps réel du cours de DSI présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI KLD 400 Social ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI KLD 400 Social ETF est actuellement valorisé à 125.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSI.

Comment acheter des actions DSI ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI KLD 400 Social ETF au cours actuel de 125.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 125.24 ou de 125.54, le 126 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DSI ?

Investir dans iShares MSCI KLD 400 Social ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 89.15 - 125.98 et le prix actuel 125.24. Beaucoup comparent 4.58% et 22.44% avant de passer des ordres à 125.24 ou 125.54. Consultez le graphique du cours de DSI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares ESG MSCI KLD 400 ETF l'année dernière était 125.98. Au cours de 89.15 - 125.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 124.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI KLD 400 Social ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ?

Le cours le plus bas de iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) sur l'année a été 89.15. Sa comparaison avec 125.24 et 89.15 - 125.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DSI a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI KLD 400 Social ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 124.68 et 15.81% après les opérations sur titres.

Range quotidien
124.95 125.71
Range Annuel
89.15 125.98
Clôture Précédente
124.68
Ouverture
125.43
Bid
125.24
Ask
125.54
Plus Bas
124.95
Plus Haut
125.71
Volume
126
Changement quotidien
0.45%
Changement Mensuel
4.58%
Changement à 6 Mois
22.44%
Changement Annuel
15.81%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8