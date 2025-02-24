报价部分
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

125.23 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DSI汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点125.19和高点125.57进行交易。

关注iShares MSCI KLD 400 Social ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DSI股票今天的价格是多少？

iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票今天的定价为125.23。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为125.24，交易量达到112。DSI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI KLD 400 Social ETF目前的价值为125.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.80%和USD。实时查看图表以跟踪DSI走势。

如何购买DSI股票？

您可以以125.23的当前价格购买iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票。订单通常设置在125.23或125.53附近，而112和-0.22%显示市场活动。立即关注DSI的实时图表更新。

如何投资DSI股票？

投资iShares MSCI KLD 400 Social ETF需要考虑年度范围89.15 - 125.98和当前价格125.23。许多人在以125.23或125.53下订单之前，会比较4.57%和。实时查看DSI价格图表，了解每日变化。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG MSCI KLD 400 ETF的最高价格是125.98。在89.15 - 125.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI KLD 400 Social ETF的绩效。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF（DSI）的最低价格为89.15。将其与当前的125.23和89.15 - 125.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DSI股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI KLD 400 Social ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、125.24和15.80%中可见。

日范围
125.19 125.57
年范围
89.15 125.98
前一天收盘价
125.24
开盘价
125.50
卖价
125.23
买价
125.53
最低价
125.19
最高价
125.57
交易量
112
日变化
-0.01%
月变化
4.57%
6个月变化
22.43%
年变化
15.80%
