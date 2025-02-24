DSI股票今天的价格是多少？ iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票今天的定价为125.23。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为125.24，交易量达到112。DSI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票是否支付股息？ iShares MSCI KLD 400 Social ETF目前的价值为125.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.80%和USD。实时查看图表以跟踪DSI走势。

如何购买DSI股票？ 您可以以125.23的当前价格购买iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票。订单通常设置在125.23或125.53附近，而112和-0.22%显示市场活动。立即关注DSI的实时图表更新。

如何投资DSI股票？ 投资iShares MSCI KLD 400 Social ETF需要考虑年度范围89.15 - 125.98和当前价格125.23。许多人在以125.23或125.53下订单之前，会比较4.57%和。实时查看DSI价格图表，了解每日变化。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares ESG MSCI KLD 400 ETF的最高价格是125.98。在89.15 - 125.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI KLD 400 Social ETF的绩效。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最低价格是多少？ iShares ESG MSCI KLD 400 ETF（DSI）的最低价格为89.15。将其与当前的125.23和89.15 - 125.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。