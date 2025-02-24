DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF
今日DSI汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点125.19和高点125.57进行交易。
关注iShares MSCI KLD 400 Social ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DSI新闻
常见问题解答
DSI股票今天的价格是多少？
iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票今天的定价为125.23。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为125.24，交易量达到112。DSI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI KLD 400 Social ETF目前的价值为125.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.80%和USD。实时查看图表以跟踪DSI走势。
如何购买DSI股票？
您可以以125.23的当前价格购买iShares MSCI KLD 400 Social ETF股票。订单通常设置在125.23或125.53附近，而112和-0.22%显示市场活动。立即关注DSI的实时图表更新。
如何投资DSI股票？
投资iShares MSCI KLD 400 Social ETF需要考虑年度范围89.15 - 125.98和当前价格125.23。许多人在以125.23或125.53下订单之前，会比较4.57%和。实时查看DSI价格图表，了解每日变化。
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG MSCI KLD 400 ETF的最高价格是125.98。在89.15 - 125.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI KLD 400 Social ETF的绩效。
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF（DSI）的最低价格为89.15。将其与当前的125.23和89.15 - 125.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DSI股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI KLD 400 Social ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、125.24和15.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 125.24
- 开盘价
- 125.50
- 卖价
- 125.23
- 买价
- 125.53
- 最低价
- 125.19
- 最高价
- 125.57
- 交易量
- 112
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- 22.43%
- 年变化
- 15.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8