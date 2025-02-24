- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF
Il tasso di cambio DSI ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.95 e ad un massimo di 125.71.
Segui le dinamiche di iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSI News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- NULG: Riskier Than Other ESG ETFs
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Going Brown: Shorting DSI To Bet Against ESG
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DSI oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF sono prezzate a 125.24. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 124.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 126. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF pagano dividendi?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF è attualmente valutato a 125.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSI.
Come acquistare azioni DSI?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF al prezzo attuale di 125.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 125.24 o 125.54, mentre 126 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DSI?
Investire in iShares MSCI KLD 400 Social ETF implica considerare l'intervallo annuale 89.15 - 125.98 e il prezzo attuale 125.24. Molti confrontano 4.58% e 22.44% prima di effettuare ordini su 125.24 o 125.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Il prezzo massimo di iShares ESG MSCI KLD 400 ETF nell'ultimo anno è stato 125.98. All'interno di 89.15 - 125.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 124.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI KLD 400 Social ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Il prezzo più basso di iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) nel corso dell'anno è stato 89.15. Confrontandolo con gli attuali 125.24 e 89.15 - 125.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSI?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 124.68 e 15.81%.
- Chiusura Precedente
- 124.68
- Apertura
- 125.43
- Bid
- 125.24
- Ask
- 125.54
- Minimo
- 124.95
- Massimo
- 125.71
- Volume
- 126
- Variazione giornaliera
- 0.45%
- Variazione Mensile
- 4.58%
- Variazione Semestrale
- 22.44%
- Variazione Annuale
- 15.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8