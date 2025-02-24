QuotazioniSezioni
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

125.24 USD 0.56 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSI ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.95 e ad un massimo di 125.71.

Segui le dinamiche di iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DSI oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF sono prezzate a 125.24. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 124.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 126. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF pagano dividendi?

iShares MSCI KLD 400 Social ETF è attualmente valutato a 125.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSI.

Come acquistare azioni DSI?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI KLD 400 Social ETF al prezzo attuale di 125.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 125.24 o 125.54, mentre 126 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DSI?

Investire in iShares MSCI KLD 400 Social ETF implica considerare l'intervallo annuale 89.15 - 125.98 e il prezzo attuale 125.24. Molti confrontano 4.58% e 22.44% prima di effettuare ordini su 125.24 o 125.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?

Il prezzo massimo di iShares ESG MSCI KLD 400 ETF nell'ultimo anno è stato 125.98. All'interno di 89.15 - 125.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 124.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI KLD 400 Social ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?

Il prezzo più basso di iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) nel corso dell'anno è stato 89.15. Confrontandolo con gli attuali 125.24 e 89.15 - 125.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSI?

iShares MSCI KLD 400 Social ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 124.68 e 15.81%.

Intervallo Giornaliero
124.95 125.71
Intervallo Annuale
89.15 125.98
Chiusura Precedente
124.68
Apertura
125.43
Bid
125.24
Ask
125.54
Minimo
124.95
Massimo
125.71
Volume
126
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
4.58%
Variazione Semestrale
22.44%
Variazione Annuale
15.81%
