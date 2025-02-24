- Übersicht
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF
Der Wechselkurs von DSI hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.95 bis zu einem Hoch von 125.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DSI heute?
Die Aktie von iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) notiert heute bei 125.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 125.24 und das Handelsvolumen erreichte 351. Das Live-Chart von DSI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DSI Dividenden?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF wird derzeit mit 125.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSI zu verfolgen.
Wie kaufe ich DSI-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) zum aktuellen Kurs von 125.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 125.82 oder 126.12 platziert, während 351 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DSI-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI KLD 400 Social ETF müssen die jährliche Spanne 89.15 - 125.98 und der aktuelle Kurs 125.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.06% und 23.00%, bevor sie Orders zu 125.82 oder 126.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Der höchste Kurs von iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) im vergangenen Jahr lag bei 125.98. Innerhalb von 89.15 - 125.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 125.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI KLD 400 Social ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) im Laufe des Jahres betrug 89.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 125.82 und der Spanne 89.15 - 125.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DSI statt?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 125.24 und 16.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.24
- Eröffnung
- 124.99
- Bid
- 125.82
- Ask
- 126.12
- Tief
- 124.95
- Hoch
- 125.85
- Volumen
- 351
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 5.06%
- 6-Monatsänderung
- 23.00%
- Jahresänderung
- 16.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8