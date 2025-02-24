- Обзор рынка
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF
Курс DSI за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.95, а максимальная — 125.71.
Следите за динамикой iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSI сегодня?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) сегодня оценивается на уровне 125.24. Инструмент торгуется в пределах 0.45%, вчерашнее закрытие составило 124.68, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI KLD 400 Social ETF?
iShares MSCI KLD 400 Social ETF в настоящее время оценивается в 125.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.81% и USD. Отслеживайте движения DSI на графике в реальном времени.
Как купить акции DSI?
Вы можете купить акции iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) по текущей цене 125.24. Ордера обычно размещаются около 125.24 или 125.54, тогда как 126 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSI?
Инвестирование в iShares MSCI KLD 400 Social ETF предполагает учет годового диапазона 89.15 - 125.98 и текущей цены 125.24. Многие сравнивают 4.58% и 22.44% перед размещением ордеров на 125.24 или 125.54. Изучайте ежедневные изменения цены DSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Самая высокая цена iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) за последний год составила 125.98. Акции заметно колебались в пределах 89.15 - 125.98, сравнение с 124.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI KLD 400 Social ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
Самая низкая цена iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) за год составила 89.15. Сравнение с текущими 125.24 и 89.15 - 125.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSI?
В прошлом iShares MSCI KLD 400 Social ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 124.68 и 15.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 124.68
- Open
- 125.43
- Bid
- 125.24
- Ask
- 125.54
- Low
- 124.95
- High
- 125.71
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 22.44%
- Годовое изменение
- 15.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8