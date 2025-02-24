CotaçõesSeções
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

125.82 USD 0.58 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DSI para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 124.95 e o mais alto foi 125.85.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI KLD 400 Social ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DSI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DSI hoje?

Hoje iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) está avaliado em 125.82. O instrumento é negociado dentro de 0.46%, o fechamento de ontem foi 125.24, e o volume de negociação atingiu 351. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSI em tempo real.

As ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI KLD 400 Social ETF está avaliado em 125.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.35% e USD. Monitore os movimentos de DSI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DSI?

Você pode comprar ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) pelo preço atual 125.82. Ordens geralmente são executadas perto de 125.82 ou 126.12, enquanto 351 e 0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DSI?

Investir em iShares MSCI KLD 400 Social ETF envolve considerar a faixa anual 89.15 - 125.98 e o preço atual 125.82. Muitos comparam 5.06% e 23.00% antes de enviar ordens em 125.82 ou 126.12. Estude as mudanças diárias de preço de DSI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?

O maior preço de iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) no último ano foi 125.98. As ações oscilaram bastante dentro de 89.15 - 125.98, e a comparação com 125.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?

O menor preço de iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) no ano foi 89.15. A comparação com o preço atual 125.82 e 89.15 - 125.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSI?

No passado iShares MSCI KLD 400 Social ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 125.24 e 16.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
124.95 125.85
Faixa anual
89.15 125.98
Fechamento anterior
125.24
Open
124.99
Bid
125.82
Ask
126.12
Low
124.95
High
125.85
Volume
351
Mudança diária
0.46%
Mudança mensal
5.06%
Mudança de 6 meses
23.00%
Mudança anual
16.35%
