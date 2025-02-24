クォートセクション
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

125.23 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DSIの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり125.19の安値と125.57の高値で取引されました。

iShares MSCI KLD 400 Social ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DSI株の現在の価格は？

iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株価は本日125.23です。-0.01%内で取引され、前日の終値は125.24、取引量は112に達しました。DSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI KLD 400 Social ETFの現在の価格は125.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.80%やUSDにも注目します。DSIの動きはライブチャートで確認できます。

DSI株を買う方法は？

iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株は現在125.23で購入可能です。注文は通常125.23または125.53付近で行われ、112や-0.22%が市場の動きを示します。DSIの最新情報はライブチャートで確認できます。

DSI株に投資する方法は？

iShares MSCI KLD 400 Social ETFへの投資では、年間の値幅89.15 - 125.98と現在の125.23を考慮します。注文は多くの場合125.23や125.53で行われる前に、4.57%や22.43%と比較されます。DSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの株の最高値は？

iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの過去1年の最高値は125.98でした。89.15 - 125.98内で株価は大きく変動し、125.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI KLD 400 Social ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの株の最低値は？

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF(DSI)の年間最安値は89.15でした。現在の125.23や89.15 - 125.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSIの動きはライブチャートで確認できます。

DSIの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI KLD 400 Social ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、125.24、15.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
125.19 125.57
1年のレンジ
89.15 125.98
以前の終値
125.24
始値
125.50
買値
125.23
買値
125.53
安値
125.19
高値
125.57
出来高
112
1日の変化
-0.01%
1ヶ月の変化
4.57%
6ヶ月の変化
22.43%
1年の変化
15.80%
