- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DSI: iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSIの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり125.19の安値と125.57の高値で取引されました。
iShares MSCI KLD 400 Social ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSI News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- NULG: Riskier Than Other ESG ETFs
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Going Brown: Shorting DSI To Bet Against ESG
よくあるご質問
DSI株の現在の価格は？
iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株価は本日125.23です。-0.01%内で取引され、前日の終値は125.24、取引量は112に達しました。DSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI KLD 400 Social ETFの現在の価格は125.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.80%やUSDにも注目します。DSIの動きはライブチャートで確認できます。
DSI株を買う方法は？
iShares MSCI KLD 400 Social ETFの株は現在125.23で購入可能です。注文は通常125.23または125.53付近で行われ、112や-0.22%が市場の動きを示します。DSIの最新情報はライブチャートで確認できます。
DSI株に投資する方法は？
iShares MSCI KLD 400 Social ETFへの投資では、年間の値幅89.15 - 125.98と現在の125.23を考慮します。注文は多くの場合125.23や125.53で行われる前に、4.57%や22.43%と比較されます。DSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの株の最高値は？
iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの過去1年の最高値は125.98でした。89.15 - 125.98内で株価は大きく変動し、125.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI KLD 400 Social ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares ESG MSCI KLD 400 ETFの株の最低値は？
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF(DSI)の年間最安値は89.15でした。現在の125.23や89.15 - 125.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSIの動きはライブチャートで確認できます。
DSIの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI KLD 400 Social ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、125.24、15.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 125.24
- 始値
- 125.50
- 買値
- 125.23
- 買値
- 125.53
- 安値
- 125.19
- 高値
- 125.57
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- 4.57%
- 6ヶ月の変化
- 22.43%
- 1年の変化
- 15.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8