Devises / CRCT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRCT: Cricut Inc - Class A
6.83 USD 0.04 (0.59%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRCT a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.70 et à un maximum de 6.93.
Suivez la dynamique Cricut Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRCT Nouvelles
- Mirion Technologies (MIR) Surges 8.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Should Value Investors Buy Cricut (CRCT) Stock?
- Ashish Arora, PDG de Cricut, vend des actions CRCT pour 397k€
- Ashish Arora, CEO of Cricut, sells $397k in CRCT stock
- Cricut, Inc. (CRCT) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Cricut à la conférence Goldman Sachs : initiatives de croissance stratégique
- Cricut at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Initiatives
- Are Business Services Stocks Lagging Cricut (CRCT) This Year?
- Are Investors Undervaluing Cricut (CRCT) Right Now?
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is Cricut (CRCT) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Cricut: Growth In 2Q25 Is Not Driven By Organic Means. (NASDAQ:CRCT)
- Cricut CEO Ashish Arora sells $356k in shares
- Is Cricut (CRCT) Stock Undervalued Right Now?
- Earnings Estimates Rising for Cricut (CRCT): Will It Gain?
- Earnings call transcript: Cricut Q2 2025 beats forecasts, stock gains
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cricut shares soar as earnings beat expectations by 83%
- Cricut Q2 2025 slides: Revenue growth resumes as profitability surges
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Cricut CEO Ashish Arora sells $351k in shares
- Cipher Mining (CIFR) Surges 11.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Cricut CEO Ashish Arora sells $1m+ in shares
- Cricut stock reaches 52-week high at 7.03 USD
Range quotidien
6.70 6.93
Range Annuel
3.94 7.33
- Clôture Précédente
- 6.79
- Ouverture
- 6.79
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Plus Bas
- 6.70
- Plus Haut
- 6.93
- Volume
- 2.003 K
- Changement quotidien
- 0.59%
- Changement Mensuel
- 22.40%
- Changement à 6 Mois
- 30.84%
- Changement Annuel
- -0.87%
20 septembre, samedi