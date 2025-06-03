通貨 / CRCT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRCT: Cricut Inc - Class A
6.79 USD 0.18 (2.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRCTの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり6.60の安値と6.84の高値で取引されました。
Cricut Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRCT News
- Should Value Investors Buy Cricut (CRCT) Stock?
- Ashish Arora, CEO of Cricut, sells $397k in CRCT stock
- Cricut, Inc. (CRCT) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ゴールドマン・サックス・カンファレンスにおけるCricut：戦略的成長イニシアチブ
- Cricut at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Initiatives
- Are Business Services Stocks Lagging Cricut (CRCT) This Year?
- Are Investors Undervaluing Cricut (CRCT) Right Now?
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is Cricut (CRCT) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Cricut: Growth In 2Q25 Is Not Driven By Organic Means. (NASDAQ:CRCT)
- Cricut CEO Ashish Arora sells $356k in shares
- Is Cricut (CRCT) Stock Undervalued Right Now?
- Earnings Estimates Rising for Cricut (CRCT): Will It Gain?
- Earnings call transcript: Cricut Q2 2025 beats forecasts, stock gains
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cricut shares soar as earnings beat expectations by 83%
- Cricut Q2 2025 slides: Revenue growth resumes as profitability surges
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Cricut CEO Ashish Arora sells $351k in shares
- Cipher Mining (CIFR) Surges 11.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Cricut CEO Ashish Arora sells $1m+ in shares
- Cricut stock reaches 52-week high at 7.03 USD
- Cricut: Stable Margins Amid Falling Revenue But Upside Limited (NASDAQ:CRCT)
- Top 2 Consumer Stocks That Could Sink Your Portfolio In Q2 - Signet Jewelers (NYSE:SIG), Cricut (NASDAQ:CRCT)
1日のレンジ
6.60 6.84
1年のレンジ
3.94 7.33
- 以前の終値
- 6.61
- 始値
- 6.67
- 買値
- 6.79
- 買値
- 7.09
- 安値
- 6.60
- 高値
- 6.84
- 出来高
- 1.432 K
- 1日の変化
- 2.72%
- 1ヶ月の変化
- 21.68%
- 6ヶ月の変化
- 30.08%
- 1年の変化
- -1.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K