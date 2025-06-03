クォートセクション
通貨 / CRCT
CRCT: Cricut Inc - Class A

6.79 USD 0.18 (2.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRCTの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり6.60の安値と6.84の高値で取引されました。

Cricut Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.60 6.84
1年のレンジ
3.94 7.33
以前の終値
6.61
始値
6.67
買値
6.79
買値
7.09
安値
6.60
高値
6.84
出来高
1.432 K
1日の変化
2.72%
1ヶ月の変化
21.68%
6ヶ月の変化
30.08%
1年の変化
-1.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K