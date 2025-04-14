Валюты / CRCT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRCT: Cricut Inc - Class A
6.70 USD 0.15 (2.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRCT за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 6.74.
Следите за динамикой Cricut Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRCT
- Ashish Arora, CEO of Cricut, sells $397k in CRCT stock
- Cricut, Inc. (CRCT) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Cricut at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Initiatives
- Are Business Services Stocks Lagging Cricut (CRCT) This Year?
- Are Investors Undervaluing Cricut (CRCT) Right Now?
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is Cricut (CRCT) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Cricut: Growth In 2Q25 Is Not Driven By Organic Means. (NASDAQ:CRCT)
- Cricut CEO Ashish Arora sells $356k in shares
- Is Cricut (CRCT) Stock Undervalued Right Now?
- Earnings Estimates Rising for Cricut (CRCT): Will It Gain?
- Earnings call transcript: Cricut Q2 2025 beats forecasts, stock gains
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cricut shares soar as earnings beat expectations by 83%
- Cricut Q2 2025 slides: Revenue growth resumes as profitability surges
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Cricut CEO Ashish Arora sells $351k in shares
- Cipher Mining (CIFR) Surges 11.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Cricut CEO Ashish Arora sells $1m+ in shares
- Cricut stock reaches 52-week high at 7.03 USD
- Cricut: Stable Margins Amid Falling Revenue But Upside Limited (NASDAQ:CRCT)
- Top 2 Consumer Stocks That Could Sink Your Portfolio In Q2 - Signet Jewelers (NYSE:SIG), Cricut (NASDAQ:CRCT)
- Cricut shares validate InvestingPro’s Fair Value analysis with 56% gain
- Corteva To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Celanese (NYSE:CE), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
Дневной диапазон
6.50 6.74
Годовой диапазон
3.94 7.33
- Предыдущее закрытие
- 6.55
- Open
- 6.57
- Bid
- 6.70
- Ask
- 7.00
- Low
- 6.50
- High
- 6.74
- Объем
- 968
- Дневное изменение
- 2.29%
- Месячное изменение
- 20.07%
- 6-месячное изменение
- 28.35%
- Годовое изменение
- -2.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.