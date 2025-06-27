Divisas / CRCT
CRCT: Cricut Inc - Class A
6.61 USD 0.09 (1.34%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRCT de hoy ha cambiado un -1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.57, mientras que el máximo ha alcanzado 6.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cricut Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRCT News
- Ashish Arora, director ejecutivo de Cricut, vende acciones de CRCT por 397.000 dólares
- Cricut, Inc. (CRCT) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Cricut en la Conferencia de Goldman Sachs: Iniciativas Estratégicas de Crecimiento
- Cricut en conferencia de Goldman Sachs: Iniciativas estratégicas de crecimiento
- Cricut: Stable Margins Amid Falling Revenue But Upside Limited (NASDAQ:CRCT)
Rango diario
6.57 6.74
Rango anual
3.94 7.33
- Cierres anteriores
- 6.70
- Open
- 6.71
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Low
- 6.57
- High
- 6.74
- Volumen
- 1.145 K
- Cambio diario
- -1.34%
- Cambio mensual
- 18.46%
- Cambio a 6 meses
- 26.63%
- Cambio anual
- -4.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B