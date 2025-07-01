KurseKategorien
Währungen / CRCT
Zurück zum Aktien

CRCT: Cricut Inc - Class A

6.72 USD 0.07 (1.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRCT hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.72 bis zu einem Hoch von 6.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cricut Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRCT News

Tagesspanne
6.72 6.79
Jahresspanne
3.94 7.33
Vorheriger Schlusskurs
6.79
Eröffnung
6.79
Bid
6.72
Ask
7.02
Tief
6.72
Hoch
6.79
Volumen
38
Tagesänderung
-1.03%
Monatsänderung
20.43%
6-Monatsänderung
28.74%
Jahresänderung
-2.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K