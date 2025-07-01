Währungen / CRCT
CRCT: Cricut Inc - Class A
6.72 USD 0.07 (1.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRCT hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.72 bis zu einem Hoch von 6.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cricut Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.72 6.79
Jahresspanne
3.94 7.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.79
- Eröffnung
- 6.79
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Tief
- 6.72
- Hoch
- 6.79
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 20.43%
- 6-Monatsänderung
- 28.74%
- Jahresänderung
- -2.47%
