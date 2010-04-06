RiskCtrlAssist

操作技术，资金管理，风险管理是交易系统三大要素，其中风险管理是交易中可以说是最重要的一部分，想要在市场上赚钱，首先要先活下来，要先活下来就要先做好风险管控。

相信做交易的朋友都会遇到风险管理的问题：

1. 不设置止损，亏了继续硬抗，如遇到单边行情，亏损便会大幅扩大，甚至爆仓。

2. 亏了一定资金后，开始着急想快点赚回来，开始重仓或者频繁操作 ，结果亏得更多。

3. 赚了一定资金后，信心开始膨胀， 忘记做单规则 ，开始加仓操作，结果回吐利润。





这也是作者曾经经历的，所以把这些痛点总结出来做成工具，希望能帮助到大家。如果你是超级自律的人，能按照既定的系统规则交易，也能严格做好风控，也许不适合你，但

如果你正在经受这样的痛苦和懊恼，不妨试试这款工具，也许能帮助到你。





该工具具备以下功能：

1. 控制总资金回撤，当达到设定回撤时，会关闭所有持仓，并禁止开仓交易。

2. 当日资金回撤比例控制，对于日内交易者，可以帮助做好当天的资金回撤控制。

3. 当日资金盈利达到一定比例后可限制进行交易，以免头脑过热，回吐利润。

4. 下单仓位控制，可按照设置值来控制总的持仓大小。

5. 交易品种限制，可配置所要交易的品种，如果一旦开了不在配置范围内的品种，就会被工具关闭。





该工具会持续更新，使其功能更加完善。谢谢您的支持！











