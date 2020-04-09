Philosophie d'Ultra Risk : Vitesse vs Sécurité Avant d'acquérir ce logiciel, vous devez comprendre sa nature : Ultra Risk a été conçu dans un seul but : La croissance agressive du compte dans le temps le plus court possible. En trading, le gain est proportionnel au risque. Pour obtenir des résultats extraordinaires, ce système assume mathématiquement un niveau de risque extrêmement élevé. Ce n'est pas un outil pour la préservation de patrimoine conservateur ; c'est un moteur d'accélération de capital spéculatif.

1) Pourquoi assumer ce risque ? La plupart des traders perdent du temps à essayer d'éviter le risque. Ultra Risk le gère grâce à une architecture de Grid intelligente : • Logique d'Achat : Contrairement aux systèmes aléatoires, Ultra Risk attend patiemment que le prix baisse pour "acheter bon marché" (Entry Drop Percent). Il ne poursuit jamais le prix ; il laisse le marché venir à lui.

• Adaptabilité : Si le marché évolue contre lui, le système ne se brise pas ; il s'étend. Son Grid Adaptatif ajuste les distances en fonction de la volatilité réelle, évitant l'effondrement prématuré typique des grids statiques.

• Sortie Intelligente : Le système déplace le "centre de gravité" de l'opération en accumulant du volume aux extrêmes. Cela rapproche le point d'équilibre pour augmenter la probabilité de clôture, cherchant un profit directement proportionnel au risque (Drawdown) supporté.

2) Structure de Prix Nous offrons une barrière à l'entrée basse pour les visionnaires qui comprennent cette philosophie. Le prix augmentera pour protéger l'exclusivité de la stratégie : • Prix Actuel : $250 USD

• Modèle d'Augmentation : +$100 USD après l'achèvement de chaque bloc de ventes.

• Prix Cible : Le coût final dépassera $1,000 USD. Sécurisez votre licence à vie maintenant.

3) Spécifications Techniques Les conditions d'opération suivantes sont suggérées : • Symbole : Optimisé pour XAUUSD (Or). Adaptable à d'autres paires.

• Unité de temps : H1.

• Levier : Compatible avec tous. 1:500 ou supérieur est recommandé pour optimiser la marge.

• VPS : Recommandé pour assurer la gestion et la clôture des opérations 24h/24.