Auto Close Manager EA
- Utilitaires
- Ademir Basso
- Version: 1.1
- Activations: 7
Protégez vos profits. Limitez vos pertes. Tradez l’esprit tranquille.
L’Auto Close Manager EA est un utilitaire simple mais puissant pour MetaTrader.
Il n’ouvre pas de positions — il gère vos positions existantes.
✅ Lorsque votre profit flottant atteint un objectif défini, l’EA ferme automatiquement toutes les positions.
✅ Lorsque votre perte flottante atteint une limite de sécurité, l’EA ferme toutes les positions pour protéger votre compte.
✅ Fonctionne aussi bien avec les trades manuels que les trades ouverts par d’autres EAs (optionnel).
Cet EA est idéal pour les traders qui recherchent :
-
Une protection fiable contre les pertes inattendues.
-
Un moyen simple de sécuriser leurs profits.
-
Une solution sans stress qui tourne en arrière-plan.
✨ Caractéristiques principales
-
Ferme toutes les positions en une fois lorsque la limite de profit ou de perte est atteinte.
-
Option pour inclure/exclure les positions ouvertes par d’autres EAs.
-
Fonctionne avec tout broker, tout type de compte, et sur n’importe quelle unité de temps.
-
Envoie une notification lorsque les positions sont fermées (optionnel).
-
Léger et facile à utiliser — il suffit de l’attacher à un seul graphique et de le laisser tourner.
⚙️ Paramètres d’entrée
Profit Target ($)
Lorsque le profit flottant (Equity – Balance) atteint cette valeur, l’EA ferme toutes les positions.
Max Loss ($)
Lorsque la perte flottante (Equity – Balance) atteint cette valeur, l’EA ferme toutes les positions.
Include Other EAs? (true/false)
-
True = ferme aussi les positions ouvertes par d’autres EAs + les trades manuels.
-
False = ferme uniquement les trades manuels.
Send Notifications? (true/false)
Si True, l’EA envoie un message lorsque les positions sont fermées.
📩 Support & EAs personnalisés : https://t.me/bassoras