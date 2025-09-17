📌 Auto Close Manager EA

Protégez vos profits. Limitez vos pertes. Tradez l’esprit tranquille.

L’Auto Close Manager EA est un utilitaire simple mais puissant pour MetaTrader.

Il n’ouvre pas de positions — il gère vos positions existantes.

✅ Lorsque votre profit flottant atteint un objectif défini, l’EA ferme automatiquement toutes les positions.

✅ Lorsque votre perte flottante atteint une limite de sécurité, l’EA ferme toutes les positions pour protéger votre compte.

✅ Fonctionne aussi bien avec les trades manuels que les trades ouverts par d’autres EAs (optionnel).

Cet EA est idéal pour les traders qui recherchent :

Une protection fiable contre les pertes inattendues.

Un moyen simple de sécuriser leurs profits.

Une solution sans stress qui tourne en arrière-plan.

✨ Caractéristiques principales

Ferme toutes les positions en une fois lorsque la limite de profit ou de perte est atteinte.

Option pour inclure/exclure les positions ouvertes par d’autres EAs.

Fonctionne avec tout broker, tout type de compte, et sur n’importe quelle unité de temps.

Envoie une notification lorsque les positions sont fermées (optionnel).

Léger et facile à utiliser — il suffit de l’attacher à un seul graphique et de le laisser tourner.

⚙️ Paramètres d’entrée

Profit Target ($)

Lorsque le profit flottant (Equity – Balance) atteint cette valeur, l’EA ferme toutes les positions.

Max Loss ($)

Lorsque la perte flottante (Equity – Balance) atteint cette valeur, l’EA ferme toutes les positions.

Include Other EAs? (true/false)

True = ferme aussi les positions ouvertes par d’autres EAs + les trades manuels.

False = ferme uniquement les trades manuels.

Send Notifications? (true/false)

Si True, l’EA envoie un message lorsque les positions sont fermées.

📩 Support & EAs personnalisés : https://t.me/bassoras



