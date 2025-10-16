Trade Vision

TradeVision est un indicateur de performance simple et élégant pour MetaTrader 5.
Il a été conçu pour offrir aux traders une vision claire et instantanée de leurs résultats .
Fini le temps où il fallait fouiller dans l'historique de votre compte ! TradeVision affiche un tableau de bord complet et visuellement intuitif directement sur votre graphique de trading.

D'un seul coup d'œil, vous pouvez évaluer votre efficacité et prendre des décisions plus éclairées.
Le widget affiche vos statistiques de performance en temps réel , segmentées par périodes clés pour une analyse fine et pertinente.
Son interface soignée, avec ses codes couleurs et ses barres de progression dynamiques, transforme vos données brutes en informations exploitables.

Fonctionnalités clés

  • Suivi multi-périodes : Analysez vos gains et pertes pour la journée en cours, le mois actuel, le mois précédent et l'année entière . Vous pouvez activer ou désactiver chaque section selon vos besoins.

  • Indicateurs de performance essentiels : Pour chaque période, TradeVision calcule et affiche automatiquement :

Le Profit/Perte en pourcentage et en montant
Le nombre total de trades
Les taux de réussite et d'échec en pourcentage .
Le Facteur de Profit (Profit Factor), un indicateur crucial de la rentabilité de votre stratégie .
Les gains et pertes moyens par trade .

  • Position personnalisable : Vous pouvez placer le Widget dans n'importe quel coin de votre graphique pour une intégration parfaite à votre espace de travail .

  • Visualisation intuitive : Les couleurs vous guident instantanément : le vert pour les profits , le rouge pour les pertes , et des couleurs distinctes pour le Facteur de Profit afin d'évaluer rapidement sa qualité . Une barre de performance visuelle vous donne une idée immédiate de l'ampleur de vos résultats .

  • Mise à jour automatique : Les données sont rafraîchies à intervalle régulier, vous garantissant d'avoir toujours les informations les plus récentes sous les yeux sans surcharger votre plateforme .

Que vous soyez un day trader cherchant à optimiser vos performances quotidiennes ou un swing trader analysant les tendances mensuelles, TradeVision est l'outil indispensable pour garder le contrôle et trader avec une vision claire.

Documentation des Paramètres

Voici la description des paramètres que vous pouvez configurer dans l'onglet "Inputs" (Paramètres d'entrée) de l'indicateur sur MetaTrader 5.

  • Widget Position  : Détermine dans quel coin du graphique le tableau de bord sera affiché.

Top Left (Haut Gauche) : Affiche le widget en haut à gauche.
Top Right (Haut Droit) : Affiche le widget en haut à droite.
Bottom Left (Bas Gauche) : Affiche le widget en bas à gauche.
Bottom Right (Bas Droit) : Affiche le widget en bas à droite.
Valeur par défaut : Top Left (Haut Gauche).

  • Refresh Interval (seconds) :  Spécifie la fréquence, en secondes, à laquelle les statistiques du widget sont mises à jour . Une valeur plus faible offre des données plus "live", mais peut consommer légèrement plus de ressources.

Type de valeur : Nombre entier (ex: 60 pour une minute).
Valeur par défaut : 60 .

  • Use Color Separation : Active ou désactive une couleur de fond distincte pour chaque section de période (Jour, Mois, Année) afin d'améliorer la lisibilité .

true : Chaque section aura son propre fond coloré.
false : Toutes les sections auront la même couleur de fond que le panneau principal.
Valeur par défaut : true .

  • Show Today Statistics : Affiche ou masque la section contenant les statistiques de trading pour la journée en cours.

Options : true (afficher), false (masquer).
Valeur par défaut : true .

  • Show Current Month : Affiche ou masque la section contenant les statistiques de trading pour le mois en cours.

Options : true (afficher), false (masquer).
Valeur par défaut : true .

  • Show Previous Month : Affiche ou masque la section contenant les statistiques de trading pour le mois précédent.

Options : true (afficher), false (masquer).
Valeur par défaut : true .

  • Show Year to Date : Affiche ou masque la section contenant les statistiques de trading depuis le début de l'année en cours.

Options : true (afficher), false (masquer).
Valeur par défaut : true .
