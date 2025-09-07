Tesla Gates 369

Automatisez la Géométrie Marché de Gann : L'Indicateur Ultime MT5 pour Prédire les Cycles de Prix et les Niveaux Clés.

Arrêtez de deviner et commencez à savoir. fait les calculs complexes pour vous, transformant les théories profondes de W.D. Gann en signaux de trading clairs et actionnables sur votre graphique.

Vous avez du mal à...

Calculer manuellement les niveaux pivots de support et de résistance ?

Identifier les zones de retournement à haute probabilité dans un marché chaotique ?

Comprendre comment appliquer les concepts de Gann au trading moderne ?

Suivre les stats de votre compte tout en analysant les graphiques ?

Présentation de Votre Boîte à Outils Complète de Géométrie Marché.

Cet indicateur sophistiqué pour MetaTrader 5 combine harmonieusement la théorie de la racine digitale de Gann avec l'analyse technique moderne pour vous donner un avantage décisif. Il analyse automatiquement le marché, identifie la "Valeur de Porte" centrale et projette une grille dynamique d'objectifs et de barrières de prix futurs.

Voici ce que vous obtenez :

✅ Grille Automatisée des Portes de Gann: Trace instantanément une grille personnalisable de niveaux horizontaux de support et résistance (G+1, G+2, G-1, G-2, etc.) basée sur la racine digitale calculée scientifiquement du cours de clôture quotidien.

✅ Adaptation Intelligente au Symbole: Dispose d'un Mode Multiplicateur Intelligent qui s'ajuste automatiquement à toute classe d'actifs—que vous tradiez des paires Forex, des Cryptomonnaies (BTC, ETH), des Indices (US30, NAS100) ou des Matières Premières (XAU, Pétrole).

✅ Outils de Contexte Marché Avancés: Détecteur de Swing Points: Trouve automatiquement les sommets et creux significatifs pour confirmer la tendance générale. Canal d'Expansion Fibonacci: Dessine un canal à plusieurs niveaux de Fibonacci pour projeter le mouvement de prix potentiel basé sur le dernier swing. Niveaux de Prix Harmoniques: Superpose les ratios harmoniques clés (0.382, 0.618, 1.618, etc.) sur les swings significatifs pour la confluence.

✅ Tableau de Bord de Trading Professionnel: Un panneau en temps réel qui affiche des informations cruciales sans encombrer votre écran : Métriques du Compte : Solde, Equity, Profit/Perte, Marge Libre. Résumé des Trades : Nombre de positions d'achat/vente, lots totaux, et P/L total pour le symbole. Données Marché : Bid/Ask actuels, Spread, et Niveaux de Stop.



À Qui Cet Indicateur Est-Il Destiné ?

Les traders qui respectent et souhaitent appliquer les méthodes de W.D. Gann mais qui ont besoin d'automatisation.

Les analystes techniques recherchant la confluence entre différents systèmes (Gann, Fibonacci, Harmoniques).

Les day traders et swing traders recherchant des objectifs de profit et des niveaux de stop-loss prédéfinis et clairs.

Tout utilisateur de MT5 voulant un outil d'analyse complet et tout-en-un pour améliorer son analyse graphique.

Spécifications Techniques :

Plateforme : MetaTrader 5

Timeframes : Tous (M1 à MN1)

Instruments : Tous (Forex, Crypto, Actions, Indices, Matières Premières)

Éliminez les conjectures de votre analyse et apportez une précision mathématique à votre trading.

Licence & Support : Ce produit inclut une licence valable jusqu'au 1er Octobre 2025, avec des mises à jour gratuites pendant cette période. Pour l'aide à l'installation et la documentation, visitez notre [https://www.mql5.com/en/users/ainaghbal/news].