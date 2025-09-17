PriceZoneAlerte

📊 PriceZoneAlert v2.0 est l'outil indispensable pour les traders souhaitant surveiller leurs zones de prix grâce à des alertes personnalisées, directement sur leur téléphone ou leur tablette. Cet indicateur innovant pour MetaTrader 5 vous permet d'ajouter des alertes sur des zones de prix prédéfinies, avec des notifications push instantanées pour rester informé en temps réel, où que vous soyez.





Que vous tradiez selon les concepts SMC, les supports/résistances ou une stratégie personnalisée, PriceZoneAlert v2.0 vous aide à rester concentré, réactif et discipliné sans être rivé à l'écran.





🔥 Principales fonctionnalités :





✅ Alertes personnalisées : Configurez des notifications pour vos zones d'achat et de vente, avec des messages personnalisés et des intervalles ajustables.





✅ Notifications push : Recevez des alertes directement sur votre téléphone ou votre tablette via MetaTrader 5, pour ne manquer aucune opportunité.





✅ Interface intuitive : Gérez vos alertes via un panneau graphique convivial, disponible en français ou en anglais.





✅ Personnalisation avancée : Choisissez les couleurs des zones et des panneaux (par exemple, rouge, vert, bleu) pour une expérience visuelle sur mesure.





✅ Flexibilité : Activez ou désactivez les notifications en un clic, grâce à un panneau rétractable pour un espace de travail simplifié.





✅ Affichage graphique en temps réel : Visualisez vos zones directement sur le graphique grâce à des rectangles colorés.





✅ Support multilingue : Interface en français ou en anglais, configurable dès l'installation.





✅ Anti-spam intégré : Un système d'intervalles bloque les alertes répétitives pour une meilleure lisibilité.





✅ Interface ultra-simple : Installez et configurez en 10 secondes, et laissez PriceZoneAlert v2.0 faire le travail.





✅ Fiabilité professionnelle : Développé par des experts, avec une assistance dédiée via notre site web et par e-mail.





🎯 À qui s'adresse cet outil ?





Traders SMC/ICT

Scalpers M1/M5

Traders swing H1/H4

Ceux qui souhaitent trader des réactions sur des marchés clés sans surveillance constante





📱 Prérequis :





Terminal MetaTrader 5

Notifications push activées sur MetaTrader pour recevoir des alertes mobiles

💰 Licence :





✅ Paiement unique

✅ Aucun frais récurrent

✅ Assistance incluse